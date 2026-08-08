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بحث فرنسيّ عراقيّ لتعزيز العلاقات بين البلدين

أخبار دولية
2026-08-08 | 15:54
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بحث فرنسيّ عراقيّ لتعزيز العلاقات بين البلدين
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بحث فرنسيّ عراقيّ لتعزيز العلاقات بين البلدين

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقيّ علي فالح الزيدي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

 

وتناول الاتصال عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والاستثماري في العراق والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار.

 

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أهمية العلاقات العراقية الفرنسية، داعيا الرئيس ماكرون إلى زيارة العراق، والعمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

 

وأكد استمرار الحكومة بالعمل على تعزيز الاستقرار، وتحويل العراق إلى قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة، بما يمتلكه من ثروات وموقع مهم ومؤثر يربط بين خطوط التجارة الدولية.

 

وبين رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمنها، والتأكيد على حماية أمن العراق وسيادته ومصالح شعبه، مؤكداً أهمية الركون الى الحوار في القضايا الإقليمية والدولية.

 

وشدد الزيدي على أن 30 أيلول المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف من العراق، مبيناً أن انتهاء مهمة التحالف سيفتح مجالا أوسع أمام العراق لتركيز جهوده على البناء والتنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه للشعب العراقي.

 

وأعرب الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية، مؤكداً دعم فرنسا لجهود العراق في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ومواصلة دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية.

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