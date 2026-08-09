مقتل أربعة أشخاص في تحطم مروحية في ريو دي جانيرو

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية السبت في ريو دي جانيرو، بينهم ثلاث سائحات كولومبيات من عائلة واحدة، وفق ما أفادت دبلوماسية كولومبية وكالة فرانس برس.



وسقطت المروحية في حديقة تيجوكا الوطنية، وهي منطقة غابات جبلية تتميز بغطاء نباتي كثيف.



وأكد رجال الإطفاء العثور على أربع جثث محترقة للطيار وثلاث نساء، ونشروا صورا تظهر حطام الطائرة على منحدر جبلي يصعب الوصول إليه.



وصرحت ديانا بايز، القنصل العام لكولومبيا في ريو دي جانيرو، لوكالة فرانس برس بأن رجلا كولومبيا وشريكته سافر مع أفراد من العائلة إلى المدينة البرازيلية للاحتفال بعيد ميلاد ابنته البالغة 15 عاما.



وانقسمت العائلة من ستة أفراد إلى جزئين، باعتبار أن المروحية لا تتسع إلا لثلاثة ركاب.



وأوضحت بايز أن جدة الفتاة وعمتها وابنة عمتها لقين حتفهن في الحادث، في حين كان من المقرر أن تقوم الفتاة برحلة ثانية لاحقا بصحبة والدها وشريكته.



وقدمت القنصلية الكولومبية الدعم للسلطات البرازيلية في تحديد هوية الضحايا، وهي مهمة صعبة نظرا لحالة الجثث.