وزارة الطاقة السعودية تعلن إخماد حريق في منشأة لأرامكو بجنوب المملكة

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أنّ فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جازان بجنوب غرب السعودية، مشيرة إلى عدم ورود تقاريرعن وقوع إصابات في الحادث الذي لم تذكر سببه، وفق وكالة "فرانس برس".







وقالت الوزارة على منصة "إكس" إنّ "فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو السعودية تخمد حريقاً وقع فجر هذا اليوم الأحد في إحدى المرافق التابعة لمصفاة أرامكو السعودية بجازان، بدون أي إصابات".







وأصيب 11 شخصا الخميس في منطقة نجران الحدودية في جنوب السعودية جراء هجوم للحوثيين.