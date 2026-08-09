مقتل 22 شخصا على الأقل جراء تصادم حافلتين في النيجر

قُتل 22 شخصا على الأقل، بينهم 17 جنديا، في حادث تصادم حافلتين في جنوب النيجر، وفق ما أفادت السبت وزارة النقل في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.



وذكر بيان الوزارة أن حادث التصادم المباشر بين الحافلتين، وقع ليلة الجمعة على بعد نحو 50 كيلومترا من بلدة ماداوا.



وأوضح البيان أن 37 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث.



وكانت وكالة الأنباء النيجرية الرسمية قد أوردت في وقت سابق السبت، أن إحدى الحافلتين كانت تقل جنودا، مشيرة إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.



يأتي هذا الحادث في خضم حملة تشنّها السلطات لزيادة الوعي بمخاطر حوادث الطرق التي تتكرر كثيرا في الدولة الشاسعة الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي.



في العام 2025، سجلت النيجر أكثر من سبعة آلاف حادث مروري، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وإصابة ما يزيد عن 4400 آخرين، بحسب الوكالة الوطنية النيجرية للسلامة الطرقية.