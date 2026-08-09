الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أنقرة تقول إنها تتوقع انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان
أخبار دولية
2026-08-08 | 23:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أنقرة تقول إنها تتوقع انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت، إنه يتوقع انضمام مصر "في المرحلة المقبلة" إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا.
أضاف فيدان خلال مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الحكومية "مصر هي بالفعل شريك طبيعي لنا في جميع القضايا. وأنا أعتقد أنه في المرحلة المقبلة ستكون مصر موجودة بيننا كتحالف".
وتابع "هناك بعض المسائل الفنية، وبمجرد إنجازها، لا يوجد ما يمنع أن تكون مصر جزءا من هذا التحالف أيضا".
وأكد قائلا "وفقا لرؤية رئيسنا، لا ينبغي أن يبقى محدودا بثلاث دول، يجب أن نتوسع، وإذا لزم الأمر، أن يضم الجميع تحت هذه المظلة".
وأوضح فيدان خلال المقابلة أن دولا أخرى أبدت رغبتها في الانضمام إلى الاتفاق، لكنه لفت إلى أن الدول المؤسسة بحاجة إلى مناقشة آلية التوسع، مضيفا أن بعض الدول الراغبة في الانضمام طلبت عدم الكشف عن أسمائها.
وقال فيدان "من الأهمية بمكان أن نضطلع بدور أكبر في إدارة شؤون منطقتنا، لأن القوى الخارجية المهيمنة لا تسهم في حل مشكلات المنطقة، بل تفاقمها"، من دون ذكر أي دولة بالاسم.
ومع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، يجمع هذا التحالف ثلاث قوى حليفة للولايات المتحدة في إطار بند دفاع مشترك على غرار حلف شمال الأطلسي، ينص على أن أي هجوم على إحدى الدول الأعضاء يعد هجوما على الجميع.
أخبار دولية
تتوقع
انضمام
اتفاق
الدفاع
المشترك
السعودية
وباكستان
التالي
مقتل 22 شخصا على الأقل جراء تصادم حافلتين في النيجر
بحث فرنسيّ عراقيّ لتعزيز العلاقات بين البلدين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-07
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
أخبار دولية
2026-08-07
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
0
آخر الأخبار
2026-08-06
مصدران لـ"رويترز": تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اتفاقية دفاع مشترك في المملكة الجمعة
آخر الأخبار
2026-08-06
مصدران لـ"رويترز": تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اتفاقية دفاع مشترك في المملكة الجمعة
0
آخر الأخبار
2026-06-19
الخارجية المصرية: وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في مصر
آخر الأخبار
2026-06-19
الخارجية المصرية: وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في مصر
0
آخر الأخبار
2026-08-07
الخارجية الباكستانية: توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية
آخر الأخبار
2026-08-07
الخارجية الباكستانية: توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:31
إيران تقول إنها ستواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل الولايات المتحدة كل شروطها
أخبار دولية
04:31
إيران تقول إنها ستواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل الولايات المتحدة كل شروطها
0
أخبار دولية
03:13
الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية
أخبار دولية
03:13
الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية
0
أخبار دولية
01:21
وزارة الطاقة السعودية تعلن إخماد حريق في منشأة لأرامكو بجنوب المملكة
أخبار دولية
01:21
وزارة الطاقة السعودية تعلن إخماد حريق في منشأة لأرامكو بجنوب المملكة
0
أخبار دولية
00:22
مقتل أربعة أشخاص في تحطم مروحية في ريو دي جانيرو
أخبار دولية
00:22
مقتل أربعة أشخاص في تحطم مروحية في ريو دي جانيرو
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-01-24
مطلوب بجرائم نصب واحتيال على مواطنين بقبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
2026-01-24
مطلوب بجرائم نصب واحتيال على مواطنين بقبضة أمن الدولة
0
آخر الأخبار
09:04
تايمز أوف إسرائيل عن الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح في حادث أثناء العمليات العسكرية جنوبي لبنان
آخر الأخبار
09:04
تايمز أوف إسرائيل عن الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح في حادث أثناء العمليات العسكرية جنوبي لبنان
0
خبر عاجل
2026-02-10
الولايات المتحدة تضع محمد نايف ماجد على لائحة العقوبات لارتباطه بجود والقرض الحسن
خبر عاجل
2026-02-10
الولايات المتحدة تضع محمد نايف ماجد على لائحة العقوبات لارتباطه بجود والقرض الحسن
0
أخبار لبنان
2026-06-15
هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر في منطقة عمار البيكات - عكار
أخبار لبنان
2026-06-15
هزة أرضية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر في منطقة عمار البيكات - عكار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
طرابزون تراهن على محمد صلاح رياضيًا واقتصاديًا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
طرابزون تراهن على محمد صلاح رياضيًا واقتصاديًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الجولة الثانية من بطولة منظمة ACS الدولية في الكيك بوكسينغ
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الجولة الثانية من بطولة منظمة ACS الدولية في الكيك بوكسينغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الشعر يعود إلى بيته في دمشق!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الشعر يعود إلى بيته في دمشق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مسيحيو الضفة الغربية بين التعلق بالارض والهجرة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مسيحيو الضفة الغربية بين التعلق بالارض والهجرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وفد أمنيّ سعوديّ يجري مباحثات مع رئيس الحكومة العراقية في بغداد وهذا ما أضفت به
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وفد أمنيّ سعوديّ يجري مباحثات مع رئيس الحكومة العراقية في بغداد وهذا ما أضفت به
0
أخبار لبنان
13:27
زوطر الغربية بين خطر الذخائر غير المنفجرة والتصعيد الإسرائيلي...
أخبار لبنان
13:27
زوطر الغربية بين خطر الذخائر غير المنفجرة والتصعيد الإسرائيلي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الضمان والمستشفيات الخاصة... من يحمي المضمون من الفروقات المالية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الضمان والمستشفيات الخاصة... من يحمي المضمون من الفروقات المالية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
بعد سنوات من الحُفر والانهيارات… ضهر البيدر على طريق التأهيل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
بعد سنوات من الحُفر والانهيارات… ضهر البيدر على طريق التأهيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ملف الطيور في مطار بيروت أمام الاختبار... قرار بالتنفيذ أم تأجيل جديد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ملف الطيور في مطار بيروت أمام الاختبار... قرار بالتنفيذ أم تأجيل جديد؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:39
مصدر عسكريّ ينفي للـLBCI ما نُقل عن خرائط وصور عُرِضت أمام الوفد اللبنانيّ تُبيّن مواقع مراكز قيادية ومنشآت تحت الأرض
أخبار لبنان
09:39
مصدر عسكريّ ينفي للـLBCI ما نُقل عن خرائط وصور عُرِضت أمام الوفد اللبنانيّ تُبيّن مواقع مراكز قيادية ومنشآت تحت الأرض
2
فنّ
14:38
محمد الأحمد وعلا سعيد يكشفان جنس مولودهما الأول (صورة)
فنّ
14:38
محمد الأحمد وعلا سعيد يكشفان جنس مولودهما الأول (صورة)
3
آخر الأخبار
09:06
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من الكتيبة الهندسية 607 بنيران قواتنا في بلدة الطيري جنوبي لبنان
آخر الأخبار
09:06
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من الكتيبة الهندسية 607 بنيران قواتنا في بلدة الطيري جنوبي لبنان
4
حال الطقس
03:25
طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان...والثلاثاء كتل حارة ضعيفة الفعالية
حال الطقس
03:25
طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان...والثلاثاء كتل حارة ضعيفة الفعالية
5
آخر الأخبار
11:03
مصدر عسكريّ للـLBCI: بعد خطف مسلحين لأحد العسكريين على طريق يونين - شعث (بعلبك) على أثر خلاف شخصيّ باشر الجيش بملاحقتهم ونفّذ عمليات دهم لتوقيفهم فأُفرج عن العسكريّ المخطوف والوحدات المختصة تعمل على توقيف الخاطفين
آخر الأخبار
11:03
مصدر عسكريّ للـLBCI: بعد خطف مسلحين لأحد العسكريين على طريق يونين - شعث (بعلبك) على أثر خلاف شخصيّ باشر الجيش بملاحقتهم ونفّذ عمليات دهم لتوقيفهم فأُفرج عن العسكريّ المخطوف والوحدات المختصة تعمل على توقيف الخاطفين
6
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الجولة الثانية من بطولة منظمة ACS الدولية في الكيك بوكسينغ
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الجولة الثانية من بطولة منظمة ACS الدولية في الكيك بوكسينغ
7
أخبار لبنان
12:33
زراعة القنب الهندي الطبي والصناعي معلّقة... داني فاضل يوضح أسباب تأخير المراسيم التطبيقية
أخبار لبنان
12:33
زراعة القنب الهندي الطبي والصناعي معلّقة... داني فاضل يوضح أسباب تأخير المراسيم التطبيقية
8
منوعات
15:48
شقيقة كريستيانو رونالدو تصدم آلاف المحتشدين: وهذه التفاصيل!
منوعات
15:48
شقيقة كريستيانو رونالدو تصدم آلاف المحتشدين: وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More