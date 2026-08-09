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أنقرة تقول إنها تتوقع انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان

أخبار دولية
2026-08-08 | 23:49
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أنقرة تقول إنها تتوقع انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان
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أنقرة تقول إنها تتوقع انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت، إنه يتوقع انضمام مصر "في المرحلة المقبلة" إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا.
     
أضاف فيدان خلال مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الحكومية "مصر هي بالفعل شريك طبيعي لنا في جميع القضايا. وأنا أعتقد أنه في المرحلة المقبلة ستكون مصر موجودة بيننا كتحالف".
     
وتابع "هناك بعض المسائل الفنية، وبمجرد إنجازها، لا يوجد ما يمنع أن تكون مصر جزءا من هذا التحالف أيضا".
     
وأكد قائلا "وفقا لرؤية رئيسنا، لا ينبغي أن يبقى محدودا بثلاث دول، يجب أن نتوسع، وإذا لزم الأمر، أن يضم الجميع تحت هذه المظلة".
     
وأوضح فيدان خلال المقابلة أن دولا أخرى أبدت رغبتها في الانضمام إلى الاتفاق، لكنه لفت إلى أن الدول المؤسسة بحاجة إلى مناقشة آلية التوسع، مضيفا أن بعض الدول الراغبة في الانضمام طلبت عدم الكشف عن أسمائها.
     
وقال فيدان "من الأهمية بمكان أن نضطلع بدور أكبر في إدارة شؤون منطقتنا، لأن القوى الخارجية المهيمنة لا تسهم في حل مشكلات المنطقة، بل تفاقمها"، من دون ذكر أي دولة بالاسم.
     
ومع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، يجمع هذا التحالف ثلاث قوى حليفة للولايات المتحدة في إطار بند دفاع مشترك على غرار حلف شمال الأطلسي، ينص على أن أي هجوم على إحدى الدول الأعضاء يعد هجوما على الجميع.

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