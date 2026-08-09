إيران تقول إنها ستواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل الولايات المتحدة كل شروطها

أعلن الحرس الثوري الإيراني الأحد أن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي ما لم تقبل الولايات المتحدة بكل شروطها.



وقال المتحدث باسم الحرس حسين محبي "استراتيجيتنا الحالية هي السيطرة على هذا المضيق إلى أن يقبل العدو كل شروطنا"، مضيفا أن "المضيق أصبح الآن فعليا ساحة حرب بالنسبة لنا، وليس مجرد ممر مائي"، وفلق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

