الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية

أعلن الحوثيون الأحد استهداف منشآة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الحوثيين "تمكنوا من استهداف مصفاة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة" مشيرا إلى أن هذا الاستهداف جاء "ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة" في شمال غرب اليمن.



وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في وقت سابق الأحد إخماد حريق في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان، من دون ذكر سبب اندلاعه.

