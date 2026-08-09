تبادل للضربات بين أوكرانيا وروسيا... زيلينسكي: موسكو تعتمد على "الرعب البالستي"

أسفرت غارات جوية روسية ليل السبت الأحد عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في مناطق عدة من أوكرانيا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية عن مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة بيلغورود الروسية.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ غارة جوية روسية بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل شخصين و"تدمير أربعة طوابق في مبنى سكني" في خاركيف، المدينة الكبرى في شمال شرق البلاد.



وجُرح 23 شخصا، وفقا للحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف. وأظهرت صور نشرها مبنى محترق بالكامل، بينما فرق الإنقاذ تنشط حوله.



وبحسب الرئيس الأوكراني، أُصيب ثمانية أشخاص الليلة الماضية في أوديسا، حيث ألحقت الضربات ضررا في شبكة الكهرباء والميناء ومبان سكنية.



وندد زيلينسكي بضربة أخرى "وحشية للغاية" استهدفت البنية التحتية للطاقة بالقرب من مركز تسوق في بافلوغراد في منطقة دنيبروبيتروفسك (شرق وسط البلاد).



وأعلن أنّ تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال أُصيبوا في هذه المدينة.



وأظهرت صور نُشرت مساء السبت على شبكات التواصل الاجتماعي، ولم تتحقق وكالة فرانس برس من صحّتها، مبانٍ مشتعلة في ما يبدو أنّها منطقة تجارية.



واعتبر زيلينسكي أنّ روسيا تعتمد على "الرعب البالستي"، مشيرا إلى إطلاق 61 صاروخا من أنواع مختلفة على بلاده هذا الأسبوع.



وأشار إلى "الحاجة للمزيد من الضغط، ومزيد من العقوبات ضد روسيا، ومزيد من الدفاع الجوي لأوكرانيا".



أما في روسيا، فقد أسفر هجوم بمسيّرات أوكرانية على مدينة بيلغورود قرب الحدود، عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفقا للحاكم الموقت أكسندر شوفاييف.



وأفاد بأنّ 25 شخصا، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و9 سنوات، أُصيبوا. وأشار إلى اندلاع حرائق في سيارات ومبنيَين ومنزل.



وأظهر مقطع فيديو نشرته وسيلتا إعلام روسيتان، مبنى تشتعل فيه النيران ليلا، بينما تجمّع السكان على الجانب الآخر من الشارع.



وعلى خطوط المواجهة، أعلن الجيش الروسي الأحد أنه سيطر على قريتين صغيرتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. وتقع إحدى هاتين القرتين وهي فاسيوتينسكي، على بعد حوالى عشرة كيلومترات من مدينة كراماتورسك المركز اللوجستي الأوكراني.



