عراقجي: لا محادثات مع الولايات المتحدة ما دامت تنتهك الاتفاق الموقت

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه ليست هناك محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة، وأن طهران لن تبدأ أي محادثات ما دامت واشنطن تنتهك الاتفاق الموقت المبرم في حزيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يجري تبادل رسائل عبر وسطاء.



وأكد عراقجي مجددا ما تقوله إيران وهو إن اتفاقا متعلقا بمضيق هرمز بين طهران ومسقط بات في "مراحله النهائية"، لكنه أوضح أن هذا الاتفاق لن يؤدي إلى إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي حاليا.



وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء (مهر)، أوضح عراقجي ان الاتفاق سيحدد مسارات الملاحة الجديدة التي سيتم استخدامها بمجرد أن تفي الولايات المتحدة بشروط أخرى وأن يُعاد فتح المضيق أمام حركة الملاحة.