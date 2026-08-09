مقتل عشرة جنود على الأقل في هجوم على معسكر للجيش في وسط مالي

قُتل عشرة عسكريين على الأقل في هجوم على معسكر للجيش في مدينة سان في وسط مالي، تبنّته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية وكالة فرانس برس.



وقال مصدر أمني لفرانس برس إن المهاجمين "سيطروا موقتا" على المعسكر، مشيرا إلى أن الحصيلة الأولية للهجوم تفيد بـ"مقتل نحو عشرة عسكريين".