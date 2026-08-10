مقتل عامل جراء سقوط صخرة داخل نفق في أكبر منجم للذهب في مصر

أدى انهيار صخرة داخل نفق في أكبر منجم للذهب في مصر إلى مقتل عامل وإصابة خمسة آخرين، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد، وقد تم تعليق الأعمال في المنطقة المتضررة بانتظار التحقق من معايير السلامة وإجراء تحقيق.



ووقع الحادث "داخل أحد الأنفاق بمنطقة الأعمال تحت سطح الأرض" بمنجم السكري للذهب في الصحراء الشرقية، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.



وأفادت الوزارة بأنه جرى نقل العمال المصابين إلى مستشفى في مدينة مرسى علم الواقعة على ساحل البحر الأحمر، مشيرة إلى أن التقارير الطبية الأولية تفيد بأن حالهم مستقرة.



وذكر البيان أن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث ومراجعة إجراءات السلامة المتبعة داخل المنجم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.



ويقع منجم السكري على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غرب مرسى علم، وتتولى تشغيله "شركة السكري لمناجم الذهب"، وهو مشروع مشترك بين الحكومة المصرية وشركة أنجلو غولد أشانتي التي استحوذت عام 2024 على شركة سنتامين، المشغل السابق للمنجم.



وينتج المنجم نحو 500 ألف أونصة من الذهب سنويا، ويضخ مئات الملايين من الدولارات في الاقتصاد المصري. ويعد المنجم أيضا مشروعا رائدا في إطار جهود الحكومة لتوسيع قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية.