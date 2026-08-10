الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل عامل جراء سقوط صخرة داخل نفق في أكبر منجم للذهب في مصر
أخبار دولية
2026-08-10 | 00:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقتل عامل جراء سقوط صخرة داخل نفق في أكبر منجم للذهب في مصر
أدى انهيار صخرة داخل نفق في أكبر منجم للذهب في مصر إلى مقتل عامل وإصابة خمسة آخرين، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد، وقد تم تعليق الأعمال في المنطقة المتضررة بانتظار التحقق من معايير السلامة وإجراء تحقيق.
ووقع الحادث "داخل أحد الأنفاق بمنطقة الأعمال تحت سطح الأرض" بمنجم السكري للذهب في الصحراء الشرقية، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأفادت الوزارة بأنه جرى نقل العمال المصابين إلى مستشفى في مدينة مرسى علم الواقعة على ساحل البحر الأحمر، مشيرة إلى أن التقارير الطبية الأولية تفيد بأن حالهم مستقرة.
وذكر البيان أن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث ومراجعة إجراءات السلامة المتبعة داخل المنجم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ويقع منجم السكري على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غرب مرسى علم، وتتولى تشغيله "شركة السكري لمناجم الذهب"، وهو مشروع مشترك بين الحكومة المصرية وشركة أنجلو غولد أشانتي التي استحوذت عام 2024 على شركة سنتامين، المشغل السابق للمنجم.
وينتج المنجم نحو 500 ألف أونصة من الذهب سنويا، ويضخ مئات الملايين من الدولارات في الاقتصاد المصري. ويعد المنجم أيضا مشروعا رائدا في إطار جهود الحكومة لتوسيع قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أخبار دولية
صخرة
نفق
منجم للذهب
مصر
التالي
محكمة في دبلن توجّه تهمة إدارة منظمة إجرامية إلى إيرلندي سلّمته الإمارات
متحدث عسكري يمني لرويترز: الحوثيون يستأنفون هجماتهم على ميناء المخا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-03
مقتل 40 جراء سقوط حافلة في خندق بجنوب غرب باكستان
أخبار دولية
2026-07-03
مقتل 40 جراء سقوط حافلة في خندق بجنوب غرب باكستان
0
أخبار دولية
2026-05-23
مقتل 8 وحصار 38 بعد انفجار منجم فحم في شانشي بالصين
أخبار دولية
2026-05-23
مقتل 8 وحصار 38 بعد انفجار منجم فحم في شانشي بالصين
0
أخبار دولية
2026-07-03
تسعة قتلى جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في دمشق
أخبار دولية
2026-07-03
تسعة قتلى جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في دمشق
0
آخر الأخبار
2026-06-07
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة آخر جراء عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم قرب كوخاف يائير
آخر الأخبار
2026-06-07
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة آخر جراء عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم قرب كوخاف يائير
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:27
هيئة مسح جيولوجي: زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب كولومبيا
أخبار دولية
09:27
هيئة مسح جيولوجي: زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب كولومبيا
0
أخبار دولية
08:36
سلطنة عمان: تسرب نفطي من سفينة خاضعة للعقوبات يغطي مساحة كبيرة
أخبار دولية
08:36
سلطنة عمان: تسرب نفطي من سفينة خاضعة للعقوبات يغطي مساحة كبيرة
0
أخبار دولية
08:15
بنغلادش تعلن مقتل 16 من مواطنيها في حريق مصنع بالسعودية
أخبار دولية
08:15
بنغلادش تعلن مقتل 16 من مواطنيها في حريق مصنع بالسعودية
0
أخبار دولية
07:09
الخارجية الألمانية: خطة غزة يمكن أن تقود لنزع سلاح حماس
أخبار دولية
07:09
الخارجية الألمانية: خطة غزة يمكن أن تقود لنزع سلاح حماس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
08:23
الذكاء الاصطناعي يسلّح القراصنة... لكن من هو التهديد السيبراني الأكبر؟
علوم وتكنولوجيا
08:23
الذكاء الاصطناعي يسلّح القراصنة... لكن من هو التهديد السيبراني الأكبر؟
0
آخر الأخبار
2026-03-04
قيادة العمليات المشتركة بالعراق: قوة من قيادة عمليات كربلاء تعرضت لقصف جوي وإطلاق نار بين كربلاء والنجف
آخر الأخبار
2026-03-04
قيادة العمليات المشتركة بالعراق: قوة من قيادة عمليات كربلاء تعرضت لقصف جوي وإطلاق نار بين كربلاء والنجف
0
آخر الأخبار
2026-04-04
الوكالة الوطنية للإعلام: 3 ٳصابات طفيفة في صفوف مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية في الغارة على برج قلاويه
آخر الأخبار
2026-04-04
الوكالة الوطنية للإعلام: 3 ٳصابات طفيفة في صفوف مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية في الغارة على برج قلاويه
0
آخر الأخبار
03:42
الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما الأسبوع الماضي بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة
آخر الأخبار
03:42
الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما الأسبوع الماضي بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
مع بدء العمل بالسكانير وانطلاق التصدير... غراسيا قزي تتفقد معبر المصنع
تقارير نشرة الاخبار
08:01
مع بدء العمل بالسكانير وانطلاق التصدير... غراسيا قزي تتفقد معبر المصنع
0
أمن وقضاء
07:43
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري... إليكم المشهد
أمن وقضاء
07:43
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري... إليكم المشهد
0
أخبار لبنان
07:18
عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور تطلق صرخة: ليس رقما في صراع النفوذ
أخبار لبنان
07:18
عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور تطلق صرخة: ليس رقما في صراع النفوذ
0
اقتصاد
06:55
الصدي: لطرابلس أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة ومن الضروري أن نفعل هذا الدور
اقتصاد
06:55
الصدي: لطرابلس أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة ومن الضروري أن نفعل هذا الدور
0
أخبار لبنان
06:38
10 أطنان من الأدوية المصرية تصل إلى لبنان... مساعدات جديدة لدعم القطاع الصحي
أخبار لبنان
06:38
10 أطنان من الأدوية المصرية تصل إلى لبنان... مساعدات جديدة لدعم القطاع الصحي
0
أخبار لبنان
06:07
جابر: توافق على رسوم بمعدلات مقبولة واجتماع غدا مع رئيس الحكومة
أخبار لبنان
06:07
جابر: توافق على رسوم بمعدلات مقبولة واجتماع غدا مع رئيس الحكومة
0
أخبار دولية
04:30
طهران ترى في اتفاقية مكة الدفاعية "تحولا في النظرة" تجاه واشنطن
أخبار دولية
04:30
طهران ترى في اتفاقية مكة الدفاعية "تحولا في النظرة" تجاه واشنطن
0
أمن وقضاء
04:23
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري مطالبين بالعودة إلى بلدتهم…
أمن وقضاء
04:23
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري مطالبين بالعودة إلى بلدتهم…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخبا لبنان للـTouch Rugby تحت 15 و18 سنة... جاهزان للتحدي الأوروبي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخبا لبنان للـTouch Rugby تحت 15 و18 سنة... جاهزان للتحدي الأوروبي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:41
يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
05:41
يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
أمن وقضاء
07:02
محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة
أمن وقضاء
07:02
محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة
3
أمن وقضاء
02:14
بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين
أمن وقضاء
02:14
بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين
4
أمن وقضاء
02:54
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في عين بورضاي وبدنايل والفرزل
أمن وقضاء
02:54
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في عين بورضاي وبدنايل والفرزل
5
أخبار لبنان
11:53
حزب الله: لرفع الصوت والتحرك لوقف التوحش الإسرائيلي على البيئة بعد الإنسان والعمران
أخبار لبنان
11:53
حزب الله: لرفع الصوت والتحرك لوقف التوحش الإسرائيلي على البيئة بعد الإنسان والعمران
6
أخبار لبنان
11:55
حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو
أخبار لبنان
11:55
حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو
7
أمن وقضاء
14:25
تدابير سير بين 10 و14-8-2026 في كورنيش النهر وبحمدون بسبب أشغال صيانة طرقات
أمن وقضاء
14:25
تدابير سير بين 10 و14-8-2026 في كورنيش النهر وبحمدون بسبب أشغال صيانة طرقات
8
خبر عاجل
11:27
"معًا نُكمل القسم الجنوبي من درب مار شربل"... شاركونا الليلة في تيليتون خاص لجمع التبرعات عبر الـLBCI
خبر عاجل
11:27
"معًا نُكمل القسم الجنوبي من درب مار شربل"... شاركونا الليلة في تيليتون خاص لجمع التبرعات عبر الـLBCI
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More