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محكمة في دبلن توجّه تهمة إدارة منظمة إجرامية إلى إيرلندي سلّمته الإمارات
أخبار دولية
2026-08-10 | 00:36
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محكمة في دبلن توجّه تهمة إدارة منظمة إجرامية إلى إيرلندي سلّمته الإمارات
وجّهت محكمة إيرلندية تهمة إدارة منظمة إجرامية إلى دانيال كيناهان الذي يُشتبه بأنه أحد أبرز زعماء الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأمرت بإيداعه الحبس الاحتياطي، وذلك بعدما سلّمته السلطات الإماراتية وأقلّته من دبي طائرة حكومية إيرلندية.
ومثل الإيرلندي البالغ 49 عاما أمام المحكمة بعدما أقلّته طائرة الأحد من دبي إلى إيرلندا في إطار تسلميه استنادا إلى مذكرة توقيف أصدرتها السلطات في إيرلندا.
ويشتبه بأنه أحد قادة مجموعة عابرة للحدود تُعرف باسم "مجموعة كيناهان للجريمة المنظمة"، أو كارتيل كيناهان.
وأفادت تقارير بهبوط الطائرة الحكومية الإيرلندية التي كانت تقل كيناهان في قاعدة كازمنت الجوية العسكرية غرب دبلن نحو الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي (17,30 بتوقيت غرينتش)، بينما كانت مروحية تحلّق فوق الموقع، وفق مصوّر فيديو في وكالة فرانس برس.
بعيد ذلك، غادر الموقع موكب سيارات ذات نوافذ داكنة مع تفعيل لصفارات الإنذار.
وأعلنت الشرطة الإيرلندية لاحقا في بيان، أنها أوقفت رجلا في أواخر الأربعينيات من عمره مع توجيه تهم إليه تتّصل بـ"جرائم خطرة في إطار الجريمة المنظمة" من دون تسمية كيناهان.
وقال قائد الشرطة الإيرلندية جاستن كيلي: "هذا الاعتقال يجسّد عزمنا، إلى جانب شركائنا الدوليين في أجهزة إنفاذ القانون، بمن فيهم شرطة دبي، على استهداف المجموعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود".
لاحقا مثل كيناهان أمام المحكمة الجنائية الخاصة في دبلن، حيث وُجّهت إليه تهمة إدارة منظمة إجرامية وأودع الحبس الاحتياطي حتى جلسة حُدّدت في الخامس من تشرين الأول.
وأُبلغ بأن تهمته هي الإشراف على أنشطة منظمة إجرامية في الفترة الممتدة بين تشرين الأول 2015 ونيسان 2017.
وتنظر المحكمة الجنائية الخاصة التي مثل أمامها كيناهان في القضايا الجنائية المتّصلة بالإرهاب والجريمة المنظمة. وتتألف هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة، من دون محلّفين.
وفي بيان مشترك صدر الأحد، وصف وزيرا العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي والإيرلندي جيم أوكالاهان، كيناهان بأنه من أبرز الملاحقين قضائيا على صلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وكتب الوزير الإيرلندي عبر منصة إكس أن عملية التسليم "تبعث رسالة واضحة مفادها بأن المشتبه في ضلوعهم في جرائم خطيرة ومنظمة لن يجدوا ملاذا آمنا بعيدا من العدالة".
من جهتها، اعتبرت وزيرة الخارجية هيلين ماكنتي أن التطور يمثّل "ثمرة سنوات من العمل الدؤوب" الذي قامت به الشرطة الإيرلندية والحكومات المتعاقبة.
وخسر كيناهان آخر طعن قدّمه ضد قرار تسليمه من الإمارات، حيث كان يقيم بصورة علنية منذ نحو عقد قبل توقيفه.
أخبار دولية
إيرلندا
الإمارات
دانيال كيناهان
منظمة إجرامية
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