الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفاة امرأة في حريق غابات هائل في غرب كندا
أخبار دولية
2026-08-10 | 01:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وفاة امرأة في حريق غابات هائل في غرب كندا
توفيت امرأة تبلغ 80 عاما أثناء محاولتها مغادرة منزلها هربا من حريق هائل اندلع منذ الجمعة في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا، وفق ما أعلنت الشرطة الملكية الكندية الأحد.
وقالت الشرطة في بيان: "تؤكد شرطة بينتيكتون الملكية الكندية وفاة امرأة تبلغ 80 عاما نتيجة حريق بالد رينج"، وذلك بعد إعلانها السبت فتح تحقيق في وفاة أبلغ عنها أحد سكان ميدو فالي.
وأفادت الشرطة بأن المرأة "كانت تحاول مغادرة منزلها برفقة أحد أفراد أسرتها بسبب الحريق عندما فارقت الحياة فجأة".
وأكدت الشرطة عدم تسجيل "أي وفيات أخرى معروفة حتى الآن".
وقد أدى الحريق الذي اندلع بعد ظهر الجمعة بالقرب من بحيرة أوكاناغان في الجزء الجنوبي من المقاطعة وانتشر بسرعة، إلى إجلاء أكثر من 20 ألف شخص.
وحتى مساء الأحد، أتت النيران على أكثر من 13 ألف هكتار، ولا تزال خارج السيطرة، وفق مسؤولي إدارة الحرائق.
أخبار دولية
حريق
غابات
كندا
التالي
ترامب: ويل شارف سيصبح مستشار البيت الأبيض ومساعدا للرئيس
الرئيس الكولومبي الجديد يعلن مقتل ستة متمردين في أولى مواجهاته مع الجماعات المسلحة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-02
وفاة 2 مع تصادم طائرتي هليكوبتر في اليونان لاحتواء حريق غابات
أخبار دولية
2026-08-02
وفاة 2 مع تصادم طائرتي هليكوبتر في اليونان لاحتواء حريق غابات
0
أخبار دولية
2026-08-09
حرائق الغابات تجبر 20 ألف شخص على إخلاء منازلهم في غرب كندا
أخبار دولية
2026-08-09
حرائق الغابات تجبر 20 ألف شخص على إخلاء منازلهم في غرب كندا
0
آخر الأخبار
2026-08-02
الإطفاء: اصطدام مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حريق غابات في اليونان
آخر الأخبار
2026-08-02
الإطفاء: اصطدام مروحيتين أثناء مشاركتهما في إخماد حريق غابات في اليونان
0
أخبار دولية
2026-08-01
وزير الداخلية الفرنسي يعلن السيطرة على أكبر حريق غابات في البلاد منذ عقود
أخبار دولية
2026-08-01
وزير الداخلية الفرنسي يعلن السيطرة على أكبر حريق غابات في البلاد منذ عقود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:27
هيئة مسح جيولوجي: زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب كولومبيا
أخبار دولية
09:27
هيئة مسح جيولوجي: زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب كولومبيا
0
أخبار دولية
08:36
سلطنة عمان: تسرب نفطي من سفينة خاضعة للعقوبات يغطي مساحة كبيرة
أخبار دولية
08:36
سلطنة عمان: تسرب نفطي من سفينة خاضعة للعقوبات يغطي مساحة كبيرة
0
أخبار دولية
08:15
بنغلادش تعلن مقتل 16 من مواطنيها في حريق مصنع بالسعودية
أخبار دولية
08:15
بنغلادش تعلن مقتل 16 من مواطنيها في حريق مصنع بالسعودية
0
أخبار دولية
07:09
الخارجية الألمانية: خطة غزة يمكن أن تقود لنزع سلاح حماس
أخبار دولية
07:09
الخارجية الألمانية: خطة غزة يمكن أن تقود لنزع سلاح حماس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-08-07
أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
2026-08-07
أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
0
علوم وتكنولوجيا
2026-08-06
ظاهرة "إل نينيو" قد تكون الأقوى في التاريخ الحديث... ماذا تعني للعالم؟
علوم وتكنولوجيا
2026-08-06
ظاهرة "إل نينيو" قد تكون الأقوى في التاريخ الحديث... ماذا تعني للعالم؟
0
آخر الأخبار
2026-04-04
غارتان تستهدفان بلدة كفرجوز
آخر الأخبار
2026-04-04
غارتان تستهدفان بلدة كفرجوز
0
آخر الأخبار
2026-03-21
وكالة تسنيم: هجمات أميركية إسرائيلية استهدفت صباحًا رصيفين بحريين في بوشهر جنوبي إيران
آخر الأخبار
2026-03-21
وكالة تسنيم: هجمات أميركية إسرائيلية استهدفت صباحًا رصيفين بحريين في بوشهر جنوبي إيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
مع بدء العمل بالسكانير وانطلاق التصدير... غراسيا قزي تتفقد معبر المصنع
تقارير نشرة الاخبار
08:01
مع بدء العمل بالسكانير وانطلاق التصدير... غراسيا قزي تتفقد معبر المصنع
0
أمن وقضاء
07:43
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري... إليكم المشهد
أمن وقضاء
07:43
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري... إليكم المشهد
0
أخبار لبنان
07:18
عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور تطلق صرخة: ليس رقما في صراع النفوذ
أخبار لبنان
07:18
عائلة السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور تطلق صرخة: ليس رقما في صراع النفوذ
0
اقتصاد
06:55
الصدي: لطرابلس أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة ومن الضروري أن نفعل هذا الدور
اقتصاد
06:55
الصدي: لطرابلس أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة ومن الضروري أن نفعل هذا الدور
0
أخبار لبنان
06:38
10 أطنان من الأدوية المصرية تصل إلى لبنان... مساعدات جديدة لدعم القطاع الصحي
أخبار لبنان
06:38
10 أطنان من الأدوية المصرية تصل إلى لبنان... مساعدات جديدة لدعم القطاع الصحي
0
أخبار لبنان
06:07
جابر: توافق على رسوم بمعدلات مقبولة واجتماع غدا مع رئيس الحكومة
أخبار لبنان
06:07
جابر: توافق على رسوم بمعدلات مقبولة واجتماع غدا مع رئيس الحكومة
0
أخبار دولية
04:30
طهران ترى في اتفاقية مكة الدفاعية "تحولا في النظرة" تجاه واشنطن
أخبار دولية
04:30
طهران ترى في اتفاقية مكة الدفاعية "تحولا في النظرة" تجاه واشنطن
0
أمن وقضاء
04:23
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري مطالبين بالعودة إلى بلدتهم…
أمن وقضاء
04:23
وقفة إحتجاجية لأهالي المنصوري مطالبين بالعودة إلى بلدتهم…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخبا لبنان للـTouch Rugby تحت 15 و18 سنة... جاهزان للتحدي الأوروبي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخبا لبنان للـTouch Rugby تحت 15 و18 سنة... جاهزان للتحدي الأوروبي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:41
يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
05:41
يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
أمن وقضاء
07:02
محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة
أمن وقضاء
07:02
محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة
3
أمن وقضاء
02:14
بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين
أمن وقضاء
02:14
بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين
4
أمن وقضاء
02:54
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في عين بورضاي وبدنايل والفرزل
أمن وقضاء
02:54
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في عين بورضاي وبدنايل والفرزل
5
أخبار لبنان
11:53
حزب الله: لرفع الصوت والتحرك لوقف التوحش الإسرائيلي على البيئة بعد الإنسان والعمران
أخبار لبنان
11:53
حزب الله: لرفع الصوت والتحرك لوقف التوحش الإسرائيلي على البيئة بعد الإنسان والعمران
6
أخبار لبنان
11:55
حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو
أخبار لبنان
11:55
حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو
7
أمن وقضاء
14:25
تدابير سير بين 10 و14-8-2026 في كورنيش النهر وبحمدون بسبب أشغال صيانة طرقات
أمن وقضاء
14:25
تدابير سير بين 10 و14-8-2026 في كورنيش النهر وبحمدون بسبب أشغال صيانة طرقات
8
خبر عاجل
11:27
"معًا نُكمل القسم الجنوبي من درب مار شربل"... شاركونا الليلة في تيليتون خاص لجمع التبرعات عبر الـLBCI
خبر عاجل
11:27
"معًا نُكمل القسم الجنوبي من درب مار شربل"... شاركونا الليلة في تيليتون خاص لجمع التبرعات عبر الـLBCI
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More