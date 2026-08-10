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وفاة امرأة في حريق غابات هائل في غرب كندا

أخبار دولية
2026-08-10 | 01:00
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وفاة امرأة في حريق غابات هائل في غرب كندا
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وفاة امرأة في حريق غابات هائل في غرب كندا

توفيت امرأة تبلغ 80 عاما أثناء محاولتها مغادرة منزلها هربا من حريق هائل اندلع منذ الجمعة في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا، وفق ما أعلنت الشرطة الملكية الكندية الأحد.
     
وقالت الشرطة في بيان: "تؤكد شرطة بينتيكتون الملكية الكندية وفاة امرأة تبلغ 80 عاما نتيجة حريق بالد رينج"، وذلك بعد إعلانها السبت فتح تحقيق في وفاة أبلغ عنها أحد سكان ميدو فالي.
     
وأفادت الشرطة بأن المرأة "كانت تحاول مغادرة منزلها برفقة أحد أفراد أسرتها بسبب الحريق عندما فارقت الحياة فجأة".
     
وأكدت الشرطة عدم تسجيل "أي وفيات أخرى معروفة حتى الآن".
     
وقد أدى الحريق الذي اندلع بعد ظهر الجمعة بالقرب من بحيرة أوكاناغان في الجزء الجنوبي من المقاطعة وانتشر بسرعة، إلى إجلاء أكثر من 20 ألف شخص.
     
وحتى مساء الأحد، أتت النيران على أكثر من 13 ألف هكتار، ولا تزال خارج السيطرة، وفق مسؤولي إدارة الحرائق.

أخبار دولية

حريق

غابات

كندا

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