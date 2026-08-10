ترامب: ويل شارف سيصبح مستشار البيت الأبيض ومساعدا للرئيس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ويل شارف سكرتير شؤون موظفي البيت الأبيض سيصبح مستشار البيت الأبيض ومساعدا للرئيس اعتبارا من أول أيلول.



وسيتولى شارف منصب كبير محامي البيت الأبيض بعد أن أشرف في منصبه الحالي على العمل الإداري في المكتب البيضاوي.



كما ترأس اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة، التي وافقت على مشروع الرئيس لبناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض.



وأشار ترامب الى أن ديفيد وارينغتون، مستشار البيت الأبيض الحالي، سيتجه إلى القطاع الخاص.



وكان وارينغتون قد عمل في السابق مستشارا قانونيا شخصيا ومحاميا لحملة ترامب الانتخابية لعام 2024.