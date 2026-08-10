خمسة قتلى في هجوم روسي على منطقة خاركيف الأوكرانية

أدى قصف مدفعي روسي استهدف منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا إلى مقتل خمسة أشخاص، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام الإقليمي الإثنين.



وذكر المكتب في بيان نُشر على تطبيق تلغرام أن "القوات الروسية شنت في 10 آب قصفا مدفعيا مكثفا على المنطقة السكنية في قرية بوغاييفكا بمقاطعة تشوهويف، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل ومقتل خمسة أشخاص".