قوة الإعصار "دولفين" تتراجع مع استمرار الاضطرابات في الرحلات الجوية في الصين

جلب الإعصار "دولفين" أمطارا غزيرة إلى شرق الصين، ما أسفر عن إلغاء مئات الرحلات الجوية على الرغم من تراجع حدة العاصفة واستئناف خدمات النقل العام في عدد من المدن.



وكانت قوة الإعصار قد تراجعت بعدما بلغ اليابسة مرتين على طول ساحل مقاطعة تشجيانغ الأحد، ما دفع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين صباح الاثنين إلى إصدار أدنى مستوى من التحذير من الأعاصير.



وعلى الرغم من ذلك، حذر المركز من أن الأمطار الغزيرة ستستمر في أجزاء من شرق الصين ووسطها خلال اليوم التالي.



وأصدرت السلطات أعلى مستوى من التحذير من السيول المفاجئة لأجزاء من شرق تشجيانغ وجنوبها، وفق ما أفاد التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في).



وألغيت 943 رحلة جوية في مطارَي مدينة شنغهاي الرئيسيَين، طبقا لما أعلنته سلطات المطار في منشور عبر الإنترنت.



كما تم تعليق خدمات النقل العام بما في ذلك العديد من القطارات المحلية، في المدينة التي تعد مركزا ماليا في الصين.



وسيستأنف مطار نينغبو الدولي في تشجيانغ رحلاته الجوية اعتبارا من ظهر الاثنين (04,00 بتوقيت غرينتش)، إلا أنه حذر من أن بعض الرحلات قد تظل متأخرة أو ملغاة نظرا إلى أن "آثار الإعصال لم تختفِ بالكامل بعد".



واستأنفت عاصمة المقاطعة، هانغتشو، خدمات مترو الأنفاق صباح الإثنين بعدما كانت قد علقت حركة القطارات جزئيا في اليوم السابق.



ومن المتوقع أن تشهد المناطق الواقعة في شمال الصين بدورها طقسا قاسيا هذا الأسبوع، بعدما أصدرت خمس مناطق في بكين تحذيرات باللون الأحمر من الأمطار الغزيرة الإثنين، مع إمكانية أن تكون بعضها معرضة لمخاطر انهيارات أرضية أو فيضانات.



وكان الإعصار دولفين قد أدى خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إصدار أعلى مستوى من التحذير، ما تسبب بإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.



وقبل وصول الإعصار "دولفين" بأسبوعين، اجتاح الإعصار "نول" مقاطعة غوانغدونغ الصينية الجنوبية، ووصفته السلطات بأنه أقوى إعصار يضرب الصين هذا العام.

