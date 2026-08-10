سلطنة عمان: تسرب نفطي من سفينة خاضعة للعقوبات يغطي مساحة كبيرة

أعلنت السلطات في سلطنة عمان أن هناك بقعة نفطية على مساحة 390 كيلومترا مربعا تقريبا قبالة سواحلها، وذلك بعد تعرض سفينة خاضعة للعقوبات وتحمل نفطا خاما روسيا لأضرار.



وأفاد مصدران أمنيان بحريان بأن طاقم السفينة (كارولين بيزينغي) أبلغ أول مرة عن المشكلة في الثامن من حزيران قبالة ميناء المكلا في جنوب اليمن.

وأوضح المصدران أن التقييمات الأولية تشير إلى وقوع انفجار على متنها.

وفي أول إفصاح علني لها عن تفاصيل الأثر البيئي، قالت سلطنة عمان إنها تسعى جاهدة لمعالجة التسرب النفطي في مياهها قرب جزر الحلانيات قبالة محافظة ظفار الجنوبية.