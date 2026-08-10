18 قتيلًا وانهيار 20 مبنى جراء زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب كولومبيا

قتل 18 شخصا على الأقل في بيريرا بغرب كولومبيا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، بحسب ما أفاد رئيس بلدية المدينة ماوريتسيو سالازار.



وحذّر سالازار في تصريحات إذاعية من أن "الوضع حرج" جزاء الزلزال الذي بلغت قوته 7,4 درجات، وحدّد مركزه في منطقة تشوكو المجاورة للمدينة.

كما أسفر الزلزال عن انهيار 20 مبنى على الأقل في كالي، ثالث كبرى مدن البلاد، ومحاصرة العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، بحسب ما أفاد رئيس البلدية أليخاندرو إيدر.

وقال إيدر، في منشور على منصة "إكس": "أحصينا حتى الآن 20 مبنى منهارا على الأقل في كالي وأشخاص محاصرين تحت الركام. لقد طلبت الدعم من رئيس بلدية بوغوتا ورئيس بلدية ميديين المساعدة" عبر إرسال فرق إنقاذ وإغاثة.