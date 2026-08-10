الشرع بحث مع برهم صالح في عودة اللاجئين والتعافي المبكر في سوريا

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، في حضور وزير الخارجية أسعد الشيباني لبحث عدة ملفات مرتبطة بالوضع الإنساني ومرحلة التعافي بسوريا.



وبحث الجانبان "سبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعم الجهود المتعلقة بملف اللاجئين السوريين، ولا سيما ما يرتبط بتوفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى البلاد".



كما تناولت المباحثات "آليات دعم مشاريع سبل العيش والتعافي المبكر، بما يساعد على تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على استعادة نشاطها، إلى جانب دعم جهود التعافي في مختلف المناطق السورية"، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".