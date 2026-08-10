خامنئي يعلن تعيين قادة عسكريين أبرزهم رئيس لهيئة أركان القوات المسلحة

أصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي قرارات عيّن بموجبها قادة في مناصب عسكرية أساسية أبرزها رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة، التي أوكلت الى جنرال في الحرس الثوري قاد العمليات خلال الحرب في الشرق الأوسط.



وعيّن خامنئي اللواء في الحرس الثوري علي عبداللهي رئيسا لهيئة الأركان المشرفة على الحرس والجيش الإيرانيين، بعدما كان يتولى قيادة مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة.

كما ثبّت أحمد وحيدي قائدا للحرس، بعدما تولى هذه المهمة بشكل غير معلن رسميا منذ اغتيال سلفه محمد باكبور في مطلع الحرب في شباط.

وسمّى علي عظمائي قائدا لبحرية الحرس خلفا لعلي رضا تنغسيري الذي اغتيل بدوره خلال الحرب.