رويترز: أوكرانيا ومولدوفا تدرسان شحن الحبوب بالسكك الحديدية

أفادت مصادر في أوكرانيا ومولدوفا الاثنين بأن كييف تدرس شحن الحبوب من خلال السكك الحديدية عبر مولدوفا باعتبارها خيار تصدير أكثر أمانا من الشحن البحري، وأنها طلبت من السلطات في كيشيناو تطبيق رسوم شحن منخفضة.

وشهدت الصادرات من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود، بما في ذلك من خلال "ممر أمني" ينقلها إلى رومانيا، صعوبات بسبب هجمات متزايدة تشنها روسيا على السفن الأوكرانية والبنية التحتية للموانئ منذ شهور.

وقالت مصادر في أوكرانيا ومولدوفا إن كييف ترغب في نقل حبوبها عبر مولدوفا إلى ميناء كونستانتا الروماني بخصم بنسبة 50 بالمئة على السعر الاسمي.

كما قال مسؤول أوكراني كبير في هذا القطاع لرويترز "نجمع في الوقت الراهن معلومات حول الأحجام المحتملة من جهات الشحن المهتمة. لم ننته بعد من عملية جمع المعلومات".

وأوضح مصدر في هيئة السكك الحديدية في مولدوفا إن أوكرانيا طلبت الخصم البالغ 50 بالمئة خلال مباحثات، مشيرا الى أن بلاده ردت باقتراح بأن تقدم كييف ضمانات بشأن كميات حبوب الأوكرانية المقرر نقلها.

وقال المصدر: "في الوقت الحالي، يناقش الجانبان الإطار الزمني وكميات الحبوب الأوكرانية التي ستعبر مولدوفا إلى ميناء كونستانتا".

وقال أوليج توفيلات الرئيس السابق لهيئة السكك الحديدية في مولدوفا لرويترز إن ممرا للسكك الحديدية يعبر بلده يمكنه نقل 4.5 مليون طن سنويا.