خمسة قتلى في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية

أسفر هجوم روسي في منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 20 آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، فيما دوت انفجارات في كييف خلال ما قال مسؤولون إنه هجوم بصواريخ بالستية روسية.



وكثّفت روسيا في الأسابيع الأخيرة استخدام الصواريخ البعيدة المدى ضد المدن الأوكرانية، فيما تحذّر كييف من أن موسكو تعزز جهودها الحربية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، بمزيد من الدعم الكوري الشمالي.

وأعلن إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية عبر تلغرام "مقتل خمسة أشخاص وإصابة 20 آخرين" مضيفا "للأسف، تستمر حصيلة الضحايا في الارتفاع عقب هجوم العدو على زابوريجيا".

وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في كييف بعيد منتصف ليل الثلاثاء (23,00 ت غ الاثنين)، إثر تحذير السلطات من صواريخ متّجهة نحو العاصمة الأوكرانية.