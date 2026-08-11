الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خمسة قتلى في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية

أخبار دولية
2026-08-11 | 01:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خمسة قتلى في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
خمسة قتلى في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية

أسفر هجوم روسي في منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 20 آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، فيما دوت انفجارات في كييف خلال ما قال مسؤولون إنه هجوم بصواريخ بالستية روسية.

وكثّفت روسيا في الأسابيع الأخيرة استخدام الصواريخ البعيدة المدى ضد المدن الأوكرانية، فيما تحذّر كييف من أن موسكو تعزز جهودها الحربية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، بمزيد من الدعم الكوري الشمالي.

وأعلن إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية عبر تلغرام "مقتل خمسة أشخاص وإصابة 20 آخرين" مضيفا "للأسف، تستمر حصيلة الضحايا في الارتفاع عقب هجوم العدو على زابوريجيا".

وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في كييف بعيد منتصف ليل الثلاثاء (23,00 ت غ الاثنين)، إثر تحذير السلطات من صواريخ متّجهة نحو العاصمة الأوكرانية.

 

أخبار دولية

زابوريجيا

الأوكرانية

LBCI التالي
كولومبيا تعلن حال الطوارئ بعد زلزال أوقع 111 قتيلا على الأقل
رويترز: أوكرانيا ومولدوفا تدرسان شحن الحبوب بالسكك الحديدية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-08-10

خمسة قتلى في هجوم روسي على منطقة خاركيف الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
2026-07-20

ارتفاع عدد قتلى هجوم روسي على سفينة قرب أوديسا الأوكرانية إلى 10

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-13

نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية: هجوم روسي على سفينة تجارية مدنية ترفع علم توغو أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها وإصابة خمسة

LBCI
أخبار دولية
2026-08-05

إدارة كييف العسكرية: قتيل في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:42

القضاء السوري يحكم غيابيا بالاعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد​

LBCI
أخبار دولية
04:14

زيلينسكي: روسيا استخدمت صواريخ بالستية كورية شمالية في قصف على أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
02:34

تسعة قتلى بضربات روسية ليلية على أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:23

كولومبيا تعلن حال الطوارئ بعد زلزال أوقع 111 قتيلا على الأقل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-08-05

بيزشكيان: التواصل مع المرشد "صعب جدا" حاليا

LBCI
أخبار دولية
2026-02-17

الولايات المتحدة تعلن مقتل 11 شخصا في ضربات على قوارب تشتبه في أنها تهرب مخدرات

LBCI
صحف اليوم
2026-02-05

وزير الزراعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: المواد التي رشّها العدو تترك أثرًا سلبيًا على الغطاء النباتي والطبيعة والتربة

LBCI
خبر عاجل
2026-03-02

الحرس الثوري الإيراني: دمرنا المنشآت المتبقية للأسطول الأميركي في البحرين بـ6 مسيرات واستهدفنا مركز القيادة والسيطرة الأميركية بقاعدة المنهاد بالإمارات بـ6 مسيرات و5 صواريخ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:04

جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الـ"فايب" المهرب داخل منزل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

السكانر يدخل حيّز التنفيذ في المصنع... غراسيا قزي تؤكد بدء صفحة جديدة بالتصدير إلى الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في "قدر في هذا المشرق"... جنبلاط قلب صفحات 50 عاما من تاريخه وصولا الى حاضره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

البساط للـLBCI: أزمة المازوت والبنزين إلى تحسن ومزيد من البواخر في الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إليكم ما كشفه ياسين جابر للـLBCI عن إعادة صياغة عدد من الرسوم البيئية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تهجير قسري من المنصوري وصرخة الى نواب المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق نفطي لبناني عراقي مرتقب... كيف ستتعامل طرابلس مع مئات الصهاريج؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اهتمام عربي وأميركي بمنشآت نفط طرابلس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:14

انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول

LBCI
أمن وقضاء
07:02

محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة

LBCI
أمن وقضاء
05:41

يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:46

صدي: التوجه نحو توزيع الكهرباء في لبنان وفق نموذج لامركزي شبيه بتجربة زحلة

LBCI
أخبار دولية
07:06

طهران ردا على ترامب: الإيرانيون "لاعبو شطرنج محترفون"

LBCI
أمن وقضاء
08:43

تدابير سير وإخلاء وإقفال شارع المصارف لمدّة يومين بسبب انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
11:54

توضيح لـ"كهرباء لبنان" حول ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية والتخلص منها

LBCI
اسرار
23:41

أسرار الصحف 11-8-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More