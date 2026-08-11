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تسعة قتلى بضربات روسية ليلية على أوكرانيا

أخبار دولية
2026-08-11 | 02:34
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تسعة قتلى بضربات روسية ليلية على أوكرانيا
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تسعة قتلى بضربات روسية ليلية على أوكرانيا

أسفرت هجمات روسية على أوكرانيا عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم ستة في ضربات على منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية صباح الثلاثاء.
     
وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إيفان فيدوروف عبر تلغرام "مقتل ستة أشخاص وإصابة 19 آخرين"، مُعدّلا بذلك الحصيلة السابقة للقتلى التي كانت خمسة.
     
وأوضح أنّ الجيش الروسي شنّ هجوما "كبيرا" بالصواريخ والقنابل الموجهة، ما أدى إلى تضرر مبانٍ سكنية ومنشآت غير مخصصة للسكن.
     
وكان فيدوروف نشر صورة لسيارة مُدمّرة بالكامل بفعل النيران، وأفاد بوقوع هجمات على منشآت صناعية.
     
وأشار رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر غانجا إلى أن الجيش الروسي شنّ هجوما بطائرات مسيّرة وقصف بالمدفعية خمس مناطق في إقليم دنيبروبيتروفسك في شرق أوكرانيا.
     
وأعلن غانجا عبر تلغرام مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم فتى يبلغ 15 عاما، بالإضافة إلى إصابة خمسة.
     
وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في كييف بعيد منتصف ليل الثلاثاء (23,00 ت غ الاثنين)، إثر تحذير السلطات من صواريخ متّجهة نحو العاصمة الأوكرانية.

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