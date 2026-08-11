كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان

اعترفت الحكومة الكولومبية اليمينية المتشددة التي شُكِّلت حديثا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي انتزعتها من سوريا عام 1967.



وتولى الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا السلطة الجمعة عقب حملة انتخابية صاخبة تعهد خلالها إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل كوسيلة لمكافحة الجماعات المسلحة في بلاده.

وأعلنت وزارة خارجيته الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان في اليوم نفسه الذي ضرب زلزال قوي غرب كولومبيا مسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 111 شخصا وإصابة العشرات.

جاء في بيان نشرته الوزارة على منصة إكس "تعترف حكومة كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي، وكذلك بحق تلك الدولة في حماية نفسها من التهديدات الخارجية".

وتعتبر الأمم المتحدة أن هضبة الجولان أرض سورية خاضعة لاحتلال عسكري إسرائيلي.

وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "صديقه العزيز" دي لا إسبرييا على هذا الاعتراف، وقال إن الطرفين اتفقا على هذه الخطوة في مدينة بارانكيا الكولومبية قبل يوم واحد من تنصيب دي لا إسبرييا.