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خسائر الشركة المالكة لـ"تروث سوشال" تبلغ 238 مليون دولار في الربع الثاني

أخبار دولية
2026-08-11 | 06:41
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خسائر الشركة المالكة لـ&quot;تروث سوشال&quot; تبلغ 238 مليون دولار في الربع الثاني
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خسائر الشركة المالكة لـ"تروث سوشال" تبلغ 238 مليون دولار في الربع الثاني

سجلت الشركة المالكة لمنصة "تروث سوشال" التي يملكها الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة بنحو عشرة أضعاف في خسائرها خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة تراجع قيمة أصولها الرقمية، بحسب ما أعلنت الاثنين.

وقالت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب" إنها تكبدت خسائر بلغت 238,1 مليون دولار خلال الربع المنتهي في 30 حزيران، مقارنة بخسارة مقدارها 20 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن الجزء الأكبر من خسائرها يعود إلى انخفاض قيمة أصول غير نقدية، من بينها أكثر من 190 مليون دولار من الخسائر المرتبطة بالأصول الرقمية والأصول الرقمية المرهونة والأوراق المالية.

في المقابل، بلغت إيرادات الشركة 1,7 مليون دولار، بزيادة 89% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكانت الشركة أعلنت أيضا في نتائج الربع الأول خسائر صافية كبيرة، عزتها بصورة رئيسة إلى تراجع تقييمات الأصول المرتبطة بالعملات المشفرة.

لكنها أكدت أنها في وضع جيد لاستكمال الاندماج المقترح مع شركة "تي إيه إي تيكنولوجيز" المتخصصة في الاندماج النووي.

 

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