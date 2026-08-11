الجيش الإسرائيلي يفجّر منزل فلسطيني

فجّر الجيش الإسرائيليّ منزل فلسطينيّ قُتل خلال اشتباك مع مستوطنين إسرائيليين في قرية تِلّ في شمال الضفة الغربية المحتلة في تموز، وفقًا لرئيس مجلس القرية والجيش.

وقال رئيس مجلس قرية تِلّ وليد زيدان لوكالة فرانس برس "قرابة الساعة 08,15 صباحا (05,15 بتوقيت غرينيتش) فجّر الجيش الإسرائيلي الشقة السكنية التي كان يقطنها الشهيد فاروق رمضان مع زوجته وبناته الخمس".

وأوضح زيدان أن نحو 30 آلية إسرائيلية رفقة طواقم هندسية داهمت القرية مساء الإثنين، وأخلى الجيش سكان 30 منزلا تحيط بمنزل عائلة رمضان المكوّن من طابقين، قبل أن تفجّر الطابق العلوي.

وانتشرت قوات من الجيش في محيط المنزل، بينما عملت طواقم هندسية بتجهيز وتفجير الطابق العلوي من المنزل حيث كان يقيم رمضان. وتصاعدت أعمدة الدخان من المنزل عقب التفجير، وفق ما أفاد صحافي من فرانس برس.

وتسببت مواجهة بين فلسطينيين من قرية تِلّ ومستوطنين، وقعت أواخر تموز، بمقتل رمضان وثلاثة من أقاربه هم الشقيقان إبراهيم وجواد حسين رمضان، وعمران أحمد رمضان، وإسرائيليَين اثنين.

وقال الجيش في بيان إن قواته "عملت ليلة الإثنين في قرية تِلّ وهدمت المنزل الذي كان يسكنه المستهدف الذي نفّذ عملية إطلاق النار في القرية التي أسفرت عن مقتل الرائد يوآف عزرا والنقيب (احتياط) بناياهو ملت".