الاتفاق السوريّ الروسيّ خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين

نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن وزارة الخارجية الروسية أنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع سوريا في شأن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين لديها يمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكانت الوكالة السورية الرسمية نقلت الأحد عن وزارة الخارجية السورية قولها إن سوريا وروسيا توصلتا إلى مذكرة تفاهم لتسوية مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم بعد 18 شهرًا من المفاوضات المكثفة.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن الحكومة السورية ستتولى إدارة المنشآت المدنية، بما في ذلك مطار حميميم والرصيف التجاري في ميناء طرطوس، مما يسمح بإدخالهما تدريجيًا ضمن الإدارة المدنية للبلاد.

وسيتم تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة، على أن يكتمل هذا الانتقال في غضون ثلاثة أشهر.