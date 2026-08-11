الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الاتفاق السوريّ الروسيّ خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين

أخبار دولية
2026-08-11 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الاتفاق السوريّ الروسيّ خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الاتفاق السوريّ الروسيّ خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين

نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن وزارة الخارجية الروسية أنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع سوريا في شأن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين لديها يمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين.

 

وكانت الوكالة السورية الرسمية نقلت الأحد عن وزارة الخارجية السورية قولها إن سوريا وروسيا توصلتا إلى مذكرة تفاهم لتسوية مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم بعد 18 شهرًا من المفاوضات المكثفة.

 

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن الحكومة السورية ستتولى إدارة المنشآت المدنية، بما في ذلك مطار حميميم والرصيف التجاري في ميناء طرطوس، مما يسمح بإدخالهما تدريجيًا ضمن الإدارة المدنية للبلاد.

 

وسيتم تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة، على أن يكتمل هذا الانتقال في غضون ثلاثة أشهر.

آخر الأخبار

أخبار دولية

السوريّ

الروسيّ

شأنها

تعزيز

العلاقات

البلدين

LBCI التالي
مقتل 15 شخصا في حادث انقلاب شاحنة في الإسماعيلية بمصر
الجيش الإسرائيلي يفجّر منزل فلسطيني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-05-26

بيان مشترك: توافق واسع بين الصين وباكستان بشأن تعزيز العلاقات

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-10

سلام يشكر ولي العهد السعودي على رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية: خطوة تعزز الاقتصاد وتكرّس عمق العلاقات بين البلدين

LBCI
أخبار دولية
2026-07-11

الشيباني يبحث مع الخليفي في سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-24

متري: العلاقة بين الاجهزة اللبنانية والسورية والجيشين هي علاقة ثقة تساهم في ضبط الحدود بين البلدين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:02

زيلينسكي: روسيا استخدمت صواريخ بالستية كورية شمالية في قصف على أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
11:44

منظمات حقوقية أميركية تقاضي ترامب بسبب عقوباته على الجنائية الدولية

LBCI
أخبار دولية
11:37

الرئيس السابق للموساد يقول إن عملاء الجهاز "زاروا" منشأة فوردو النووية الإيرانية "مرات عديدة" في الماضي

LBCI
أخبار دولية
11:29

الخارجية الأميركية: الإفراج عن عنصر سابق في المارينز معتقل في روسيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:23

رجي تسلم من سفيرة الدانمارك نسخة عن أوراق اعتمادها

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-07

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في كريات شمونة ومحيطها إثر إطلاق صواريخ من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:27

قطر: محادثات عُمان وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة وندعم ضمان حرية الملاحة في هرمز

LBCI
أخبار دولية
2026-03-01

المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية: "لا يمكن سوى الارتياح" لمقتل خامنئي الذي وصفته بـ"الدكتاتور الدموي"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:34

نكهات يونانية بامتياز... سوفلاكي ومسقّعة بلمسة الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

جلسة تشريعية حافلة... قانون الإعلام والعفو العام وإلغاء الإعدام على جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
07:55

عسكريون متقاعدون وموظفو القطاع العام يحتجون أمام مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
07:32

لبنان يستضيف مؤتمراً عربياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

LBCI
أخبار لبنان
07:28

البطريرك يوحنا العاشر عرض مع السفير الأميركي آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:27

قطر: محادثات عُمان وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة وندعم ضمان حرية الملاحة في هرمز

LBCI
أخبار لبنان
05:45

لقاء موسع في السرايا بعنوان "السياحة محرك للتعافي واستعادة الثقة والاستثمار "

LBCI
أمن وقضاء
14:04

جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الـ"فايب" المهرب داخل منزل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:14

انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول

LBCI
أمن وقضاء
10:05

غادرت منزلها ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
أخبار لبنان
14:46

صدي: التوجه نحو توزيع الكهرباء في لبنان وفق نموذج لامركزي شبيه بتجربة زحلة

LBCI
أخبار لبنان
04:56

الحاج حسن يهاجم السلطة والجميل يقاطعه: ليش ما بتستقيلوا؟

LBCI
أخبار لبنان
06:19

عون: المفاوضات تحقق تقدماً وهي أفضل من نتائج الحرب المدمرة

LBCI
خبر عاجل
06:46

معلومات للـLBCI: التوتر بين سلام ومنسى وصل الى حدّ تدخل قيادة الجيش وإصرارها على القاء منسى لكلمته وإصرار عدد من النواب على عودة منسى الى المجلس والقاء كلمته حتى وصلت ببعض النواب بالتهديد بعدم العودة الى الجلسة قبل الإستماع الى وزير الدفاع

LBCI
اسرار
23:41

أسرار الصحف 11-8-2026

LBCI
حال الطقس
01:44

طقس حار أكثر من المعتاد يليه احتمال أمطار وانخفاض الحرارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More