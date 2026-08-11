الرئيس السابق للموساد يقول إن عملاء الجهاز "زاروا" منشأة فوردو النووية الإيرانية "مرات عديدة" في الماضي

أعلن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي أن عملاء الجهاز زاروا منشأة فوردو النووية الإيرانية "مرات عديدة" في الماضي، بهدف فهم طبيعة المنشأة بشكل أفضل.



وكانت إسرائيل شنت في حزيران 2024 حربا على إيران قالت إنها تهدف إلى إضعاف برامجها النووية والصاروخية البالستية. وانضمت الولايات المتحدة الى الحرب التي استمرت 12 يوما واستخدمت طائراتها لقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.



وقال يوسي كوهين، الذي ترأس الموساد بين عامي 2015 و2021، خلال مؤتمر للسلطات المحلية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: "زرنا منشأة فوردو النووية مرات عديدة لفهم طبيعة المكان".



ولم يوضح كوهين متى جرت هذه الزيارات تحديدا أو من شارك فيها.



وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال كوهين إن "قصف الأميركيين للمنشأة كان تحقيقا لكل أحلامي".