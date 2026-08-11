الخارجية الأميركية: الإفراج عن عنصر سابق في المارينز معتقل في روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإفراج عن روبرت غيلمان، العنصر السابق في مشاة البحرية الأميركية الذي كان معتقلا في روسيا، موضحة أن إطلاقه تم لأسباب إنسانية من دون تقديم "أي تنازلات".



وقال متحدث باسم الخارجية في بريد إلكتروني إن "الافراج عن غيلمان ليس جزءا من أي عملية تبادل، ولم تُقدّم أي تنازلات أخرى".