مسؤول إيراني: مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروط طهران

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل بشروط إيران.



ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن رضائي قوله إن على الولايات المتحدة إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة في الخارج، مضيفا أن شروطا أخرى نُقلت إلى واشنطن عبر وسطاء.