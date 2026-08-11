الجيش الأميركي يعلن إطلاق النار على سفينة كانت تحاول خرق حصار الموانئ الإيرانية

أعلن الجيش الأميركي أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول الاقتراب من ميناء إيراني، في خرق للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.وأفادت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) عبر منصة اكس، بأن مروحية أطلقت صاروخين على غرفة محركات سفينة الشحن "فيلا نوفا" بعدما "تجاهل" طاقمها التحذيرات الأميركية.وهي المرة الثالثة التي يلجأ فيها الجيش الأميركي الى استخدام القوة لإحكام حصاره على الموانئ الإيرانية منذ عاود فرضه في 14 تموز.ومذاك، تقول القوات الأميركية إنها أعادت توجيه 55 سفينة حاولت العبور.وخلال المرحلة الأولى من الحصار بين منتصف نيسان ومنتصف حزيران، أطلق الجيش الأميركي النار على تسع سفن وأعاد توجيه أكثر من 140 سفينة أخرى.