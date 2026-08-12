وفد أمنيّ عراقيّ في السعودية الخميس

يتوجه الخميس، وفد أمنيّ عراقيّ رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة.



وأوضحت وكالة الانباء العراقية أنّ الوفد سيكون برئاسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي.



وسيبحث الوفد مع الجانب السعودي عددًا من الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة وملف الطائرات المسيّرة، فضلاً عن سبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين.