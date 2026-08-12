إردوغان: إسرائيل تسعى إلى إزالة فلسطين من الأجندة المشتركة للانسانية

رأى الرئيس التركيّ رجب طيب إردوغان أنّ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو تسعى إلى "إزالة فلسطين من الأجندة المشتركة للإنسانية".



وقال، في مؤتمر صحافيّ مشترك مع الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس، إن "هدف حكومة نتانياهو هو إزالة فلسطين من الأجندة المشتركة للانسانية من خلال الاستفادة من الفوضى والنزاعات الجديدة في المنطقة".



وشدد على أنّ الإسرائيليين "لن ينجحوا في ذلك".