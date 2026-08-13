مقتل جنديين بتحطم مروحية عسكرية أميركية في تكساس



تحطّمت مروحية تابعة للجيش الأميركي في ولاية تكساس الأربعاء ما أسفر عن مقتل جنديين، بحسب ما أفادت القاعدة العسكرية التي كانت تتمركز فيها المروحية.



وذكرت القاعدة في بيان أن "مروحية من طراز +AH-64E أباتشي+ متمركزة في قاعدة +فورت هود+ تحطمت اليوم في منطقة سالادو. تأكد مقتل جنديين".



وأضافت "ما زال أفراد قاعدة +فورت هود+ في الموقع ويعملون بالتنسيق مع فرق الاستجابة الأولية المحلية".



وأفاد البيان الذي تضمن تفاصيل حول ما كانت تقوم به المروحية وقت تحطمها، بأن هويتَي الضحيتين ستحجبان حتى إبلاغ عائلتيهما.

