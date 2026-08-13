بوتين يزور جزر كوريل المتنازع عليها مع اليابان للمرة الأولى

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول زيارة له إلى جزر كوريل المتنازع عليها، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الخميس، مسلطا بذلك الضوء على الأرخبيل الواقع في أقصى الشرق والذي يشكل محور نزاع مع اليابان.



وأفادت وكالة "تاس" للأنباء الرسمية بأن بوتين "زار جزر كوريل للمرة الأولى" وتفقد سفينة القيادة في أسطول المحيط الهادئ.

