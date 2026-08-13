تركيا: تشكيل آليات سياسية وعسكرية في إطار اتفاقية الدفاع مع السعودية وباكستان

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن تركيا والسعودية وباكستان ستؤسس آليات سياسية وعسكرية بموجب اتفاقية دفاعية وقعتها الدول الثلاث الأسبوع الماضي، مضيفة أن التحالف سيعزز أيضا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.



ووقعت الدول الثلاث (اتفاقية مكة للدفاع المشترك) في السابع من آب.



وفي إحاطة أسبوعية في أنقرة، قالت الوزارة إن هذه الآليات ستضم وزراء الدفاع والخارجية وقادة الجيوش من الدول الثلاث.



وأضافت أنه يجري التخطيط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بموجب الاتفاقية، وإن التعاون قد يشمل الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية.