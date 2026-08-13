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إحباط مخطط مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية لاستهداف مسجد شيعي في الكويت
أخبار دولية
2026-08-13 | 04:32
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إحباط مخطط مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية لاستهداف مسجد شيعي في الكويت
أفاد مصدر أمني كويتي وكالة فرانس برس بأن الكويت أوقفت ثلاثة أشخاص، بينهم قاصران، هذا الأسبوع كانوا يخططون لشن هجمات على دار عبادة شيعي ومنشآت حيوية.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الثلاثاء توقيف قاصرين اثنين تواصلا مع عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية وتلقيا تدريبات على صنع متفجرات بهدف استهداف دار عبادة لم تحددها الوزارة.
وفي اليوم التالي، أعلنت الوزارة توقيف مواطن كويتي ينتمي للتنظيم نفسه، كان قد تلقى تدريبات على صنع متفجرات وطائرات مسيّرة، وقام بتصنيع طائرة مسيّرة لاستهداف "إحدى المنشآت الحيوية" التي لم يُفصح عنها.
وذكر المصدر الأمني الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع أن الأشخاص الثلاثة ينتمون إلى الخلية ذاتها المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، مشيرا إلى أنهم كانوا يخططون لاستهداف دار عبادة شيعي و"مواقع حيوية" أخرى.
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