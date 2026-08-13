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مسؤول إيراني ردا على ترامب: نحن من يسيطر على مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-08-13 | 06:42
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مسؤول إيراني ردا على ترامب: نحن من يسيطر على مضيق هرمز
أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن بلاده هي التي تسيطر على مضيق هرمز، ردا على تصريحات في هذا الشأن أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء.
وقال حسين طائب الذي عينه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي هذا الأسبوع قائدا لقوات التعبئة المرتبطة بالحرس الثوري (الباسيج) "اليوم ترون أن مضيق هرمز يقع تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية، وأن بلدنا يواصل طريقه بأمن تام"، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.
وكان ترامب اعتبر الأربعاء أن إيران "عاجزة" إزاء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها، مشددا على أن واشنطن هي التي تسيطر على المضيق المغلق عمليا من قبل طهران منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها قبل نحو ستة أشهر.
وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال: "تفرض الولايات المتحدة سيطرة كاملة على مضيق هرمز. وأعتقد أننا سنحتفظ بهذه السيطرة".
أخبار دولية
إيراني
ترامب:
يسيطر
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