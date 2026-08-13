خمسة قتلى جراء انفجار في القرم عقب هجوم أوكراني

قُتل خمسة من عناصر فرق الطوارئ في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني، وفق ما أفاد حاكم سيفاستوبول المعيّن من موسكو الخميس.وقال ميخائيل رازفوجاييف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "قُتل أربعة خبراء متفجرات وحارس أمن أثناء أداء واجبهم. كان رجالنا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني عندما انفجرت ذخيرة للعدو".وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، في خضم انتفاضة مؤيدة لأوروبا في كييف أطاحت بالرئيس الأوكراني الموالي لموسكو آنذاك فكتور يانوكوفيتش.