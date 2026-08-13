روسيا وأوكرانيا تنفذان عملية لتبادل جثامين جنود

تبادلت روسيا وأوكرانيا جثامين جنود قُتلوا في المعارك، وذلك في إحدى المجالات القليلة التي لا يزال الطرفان المتحاربان يتعاونان فيها.



وأوضحت هيئة التنسيق الأوكرانية لشؤون أسرى الحرب في بيان إعادة جثامين 261 شخصًا إلى أوكرانيا، تقول روسيا إنهم يعودون لعسكريين أوكرانيين.



وكانت كييف اتهمت موسكو في السابق بإدراج رفات مدنيين وجنود روس ضمن عمليات التبادل.



ونقلت مؤسسة "آر بي سي" الإعلامية عن نائب روسيّ قوله إنّ موسكو سلمت كييف 261 جثمانا، فيما أعادت أوكرانيا 24 جثمانا إلى روسيا.