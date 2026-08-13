الدعم السريع يجدد إطلاق مسيّرات نحو الخرطوم ويهاجم قرب حدود إثيوبيا

تعرّضت الخرطوم لغارات بطائرات مسيّرة نفذتها قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، تزامنا مع هجمات على مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني في جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع إثيوبيا.



وكان الدعم السريع شنّ الأربعاء هجوما منسّقا واسع النطاق استهدف خمس مدن يسيطر عليها الجيش أبرزها العاصمة.



وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس في الخرطوم الخميس عن إطلاق دفاعات جوية من أم درمان أعقبها دوي انفجار.



كذلك، أفاد شهود في وسط الخرطوم والخرطوم بحري على الجانب الآخر من النيل، عن رؤية مسيّرات في السماء وسماع دوي انفجارات.



وقال مصدر عسكري لفرانس برس "تصدّت مضاداتنا لمسيرات الميليشيا وأسقطتها"، في إشارة إلى قوات الدعم.



الى ذلك، شنّت قوا الدعم السريع هجوما مضادا إلى الجنوب الغربي من الخرطوم، سعيا لاستعادة طريق رئيسي يربط العاصمة بمدينة الأبيّض في كردفان، بحسب ما أفاد مصدر عسكري.



وتحدث المصدر عن "هجوم بأعداد كبيرة من المركبات العسكرية على جبرة الشيخ من قبل المليشيا، وسبقه قصف بالمسيرات، وقواتنا تتصدى لهم وفي ذات الوقت قصف مدفعي على بارا" الواقعة إلى الجنوب من جبرة الشيخ.



في المقابل، أكد مصدر في قوات الدعم السريع أنها تخوض "معارك في جبرة الشيخ وبارا بشمال كردفان".