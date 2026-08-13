الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الدعم السريع يجدد إطلاق مسيّرات نحو الخرطوم ويهاجم قرب حدود إثيوبيا
أخبار دولية
2026-08-13 | 09:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الدعم السريع يجدد إطلاق مسيّرات نحو الخرطوم ويهاجم قرب حدود إثيوبيا
تعرّضت الخرطوم لغارات بطائرات مسيّرة نفذتها قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، تزامنا مع هجمات على مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني في جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع إثيوبيا.
وكان الدعم السريع شنّ الأربعاء هجوما منسّقا واسع النطاق استهدف خمس مدن يسيطر عليها الجيش أبرزها العاصمة.
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس في الخرطوم الخميس عن إطلاق دفاعات جوية من أم درمان أعقبها دوي انفجار.
كذلك، أفاد شهود في وسط الخرطوم والخرطوم بحري على الجانب الآخر من النيل، عن رؤية مسيّرات في السماء وسماع دوي انفجارات.
وقال مصدر عسكري لفرانس برس "تصدّت مضاداتنا لمسيرات الميليشيا وأسقطتها"، في إشارة إلى قوات الدعم.
الى ذلك، شنّت قوا الدعم السريع هجوما مضادا إلى الجنوب الغربي من الخرطوم، سعيا لاستعادة طريق رئيسي يربط العاصمة بمدينة الأبيّض في كردفان، بحسب ما أفاد مصدر عسكري.
وتحدث المصدر عن "هجوم بأعداد كبيرة من المركبات العسكرية على جبرة الشيخ من قبل المليشيا، وسبقه قصف بالمسيرات، وقواتنا تتصدى لهم وفي ذات الوقت قصف مدفعي على بارا" الواقعة إلى الجنوب من جبرة الشيخ.
في المقابل، أكد مصدر في قوات الدعم السريع أنها تخوض "معارك في جبرة الشيخ وبارا بشمال كردفان".
أخبار دولية
السريع
إطلاق
مسيّرات
الخرطوم
ويهاجم
إثيوبيا
التالي
الشرطة الألمانية تؤكد خلو جسم مشبوه في محطة القطارات من المتفجرات
تحول النهار الى شبه ليل في كسوف شاهده الملايين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-12
ا ف ب وشهود: هجوم بمسيّرات على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان
آخر الأخبار
2026-08-12
ا ف ب وشهود: هجوم بمسيّرات على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان
0
أخبار دولية
2026-05-19
روسيا تهاجم مدينة أوكرانية على نهر الدانوب وكييف تطلق مسيرات نحو موسكو
أخبار دولية
2026-05-19
روسيا تهاجم مدينة أوكرانية على نهر الدانوب وكييف تطلق مسيرات نحو موسكو
0
أخبار دولية
2026-07-01
منظمة "العفو الدولية" تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر
أخبار دولية
2026-07-01
منظمة "العفو الدولية" تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر
0
آخر الأخبار
2026-07-13
الخارجية الألمانية: نؤكد مجددا دعمنا المستمر للاستئناف السريع والكامل لحركة الشحن الدولي عبر مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-07-13
الخارجية الألمانية: نؤكد مجددا دعمنا المستمر للاستئناف السريع والكامل لحركة الشحن الدولي عبر مضيق هرمز
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:04
بولندا تعلن توقيف روسي بتهمة محاولة قتل مواطن أميركي-أوكراني
أخبار دولية
10:04
بولندا تعلن توقيف روسي بتهمة محاولة قتل مواطن أميركي-أوكراني
0
أخبار دولية
09:53
قتيل وعدد من الجرحى في انفجار في ميناء روتردام
أخبار دولية
09:53
قتيل وعدد من الجرحى في انفجار في ميناء روتردام
0
أخبار دولية
09:14
الشرطة الألمانية تؤكد خلو جسم مشبوه في محطة القطارات من المتفجرات
أخبار دولية
09:14
الشرطة الألمانية تؤكد خلو جسم مشبوه في محطة القطارات من المتفجرات
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
تحول النهار الى شبه ليل في كسوف شاهده الملايين
تقارير نشرة الاخبار
07:56
تحول النهار الى شبه ليل في كسوف شاهده الملايين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-03-09
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
أمن وقضاء
2026-03-09
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
0
عالم الطبخ
2026-02-10
اللازانيا مع البطاطا الحلوة والمهلبية بعجينة البقلاوة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-02-10
اللازانيا مع البطاطا الحلوة والمهلبية بعجينة البقلاوة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
خبر عاجل
2026-03-08
مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران
خبر عاجل
2026-03-08
مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران
0
اسرار
2026-02-07
أسرار الصحف 07-02-2026
اسرار
2026-02-07
أسرار الصحف 07-02-2026
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:57
بدء تنفيذ عبارة مائية بديلة للجسر المدمّر في قاقعية الجسر
آخر الأخبار
07:57
بدء تنفيذ عبارة مائية بديلة للجسر المدمّر في قاقعية الجسر
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
تحول النهار الى شبه ليل في كسوف شاهده الملايين
تقارير نشرة الاخبار
07:56
تحول النهار الى شبه ليل في كسوف شاهده الملايين
0
أخبار لبنان
07:55
وزارة المهجّرين تطلق منصّة رقمية لمتابعة الملفات القديمة إلكترونيًا
أخبار لبنان
07:55
وزارة المهجّرين تطلق منصّة رقمية لمتابعة الملفات القديمة إلكترونيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
جلسة مجلس الوزراء تترقّب حضور وزير الدفاع بعد خلافه مع سلام
تقارير نشرة الاخبار
07:50
جلسة مجلس الوزراء تترقّب حضور وزير الدفاع بعد خلافه مع سلام
0
أخبار دولية
23:49
وزير الدفاع الأميركي يقول إن كولومبيا وافقت على عمليات مشتركة لمكافحة المخدرات
أخبار دولية
23:49
وزير الدفاع الأميركي يقول إن كولومبيا وافقت على عمليات مشتركة لمكافحة المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
إسرائيل ربحت الحرب… فهل تخسر معركة الرواية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
إسرائيل ربحت الحرب… فهل تخسر معركة الرواية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ضباط سوريون من النظام السابق موجودون في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ضباط سوريون من النظام السابق موجودون في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
العين الاسرائيلية على تلة علي الطاهر عزم على تنفيذ عملية واسعة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
العين الاسرائيلية على تلة علي الطاهر عزم على تنفيذ عملية واسعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قرار حكوميّ للحد من مخاطر الطيور على مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قرار حكوميّ للحد من مخاطر الطيور على مطار بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:06
وزير الدفاع يعتذر لأهالي الشهداء: خذلان الأمس لن يكون خاتمة الحكاية
أخبار لبنان
03:06
وزير الدفاع يعتذر لأهالي الشهداء: خذلان الأمس لن يكون خاتمة الحكاية
2
أخبار لبنان
01:59
طقس متقلّب واحتمال أمطار محليّة بدءًا من يوم الجمعة
أخبار لبنان
01:59
طقس متقلّب واحتمال أمطار محليّة بدءًا من يوم الجمعة
3
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في هذا التاريخ... الاسير خارج القضبان لكن ما مصير نوح زعيتر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في هذا التاريخ... الاسير خارج القضبان لكن ما مصير نوح زعيتر؟
4
أمن وقضاء
00:18
تدابير سير في كفرذبيان وحراجل من 12 إلى 16 آب 2026
أمن وقضاء
00:18
تدابير سير في كفرذبيان وحراجل من 12 إلى 16 آب 2026
5
أخبار لبنان
13:09
رويترز عن مصادر: بريطانيا وإيطاليا مرشحتان للتحقق من نزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
13:09
رويترز عن مصادر: بريطانيا وإيطاليا مرشحتان للتحقق من نزع سلاح حزب الله
6
أخبار لبنان
02:02
وزارة التربية: لا حرمان لطلاب المناهج الأجنبية من الإفادات والوزارة تطبق نص القانون
أخبار لبنان
02:02
وزارة التربية: لا حرمان لطلاب المناهج الأجنبية من الإفادات والوزارة تطبق نص القانون
7
فنّ
10:42
قصّة حبّ على متن قطار... جورج وسوف يستعيد "الزمن الجميل" في "طمّني عالحبايب"
فنّ
10:42
قصّة حبّ على متن قطار... جورج وسوف يستعيد "الزمن الجميل" في "طمّني عالحبايب"
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 13-07-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 13-07-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More