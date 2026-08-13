الشرطة الألمانية تؤكد خلو جسم مشبوه في محطة القطارات من المتفجرات

أكدت الشرطة الألمانية أن جسما مشبوها عثر عليه الخميس في محطة للقطارات بولاية بافاريا في جنوب البلاد، لم يكن يحتوي على أي مواد متفجرة.



وقالت شرطة منطقة فرنكونيا الوسطى في رسالة عبر تطبيق واتساب "أظهرت التحقيقات أنه ليس جسما متفجرا".



ورجحت أن يكون "الجسم وُضع عمدا في المكان بهدف التسبب في تعطيل حركة القطارات"، مضيفة أن "الشرطة الجنائية تعمل على جمع الأدلة في الموقع. لذلك لا تزال حركة القطارات معلقة".



واستُدعيت وحدات متخصصة من الشرطة بعد العثور على الجسم صباحا، واستخدمت جهازا آليا (روبوت) لنقله من أجل إخضاعه لفحص أكثر دقة باستخدام جهاز أشعة سينية.





