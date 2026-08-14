مسوؤل أميركيّ: كوشنر قد يتوجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات في شأن خطة غزة

أفاد مسوؤل أميركيّ بأنّ الولايات المتحدة تنظر في إرسال المبعوث الرئاسيّ جاريد كوشنر إلى إسرائيل، في الوقت الذي يدفع فيه الرئيس دونالد ترامب من أجل تنفيذ خطة سلام في شأن قطاع غزة.

وكان موقع أكسيوس قد أفاد في وقت سابق بأنّ كوشنر، صهر ترامب ووسيطه في الشرق الأوسط وروسيا، سيتوجه إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول الوضع في غزة.

وقال المسؤول ردًا على استفسار من وكالة فرانس برس بشأن تقرير أكسيوس عن كوشنر "تتم مناقشة مثل هذه الزيارة. الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان على النتيجة المرجوة في غزة".

وأضاف: "نتشارك العديد من مجالات التوافق الأخرى ومخاوف متبادلة سنعمل على معالجتها معًا".