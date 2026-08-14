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فرنسا تدعو إسرائيل إلى توقيف ومحاكمة المستوطنين الذين يحاصرون منازل فلسطينيين في قُصرة

أخبار دولية
2026-08-14 | 07:28
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فرنسا تدعو إسرائيل إلى توقيف ومحاكمة المستوطنين الذين يحاصرون منازل فلسطينيين في قُصرة
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فرنسا تدعو إسرائيل إلى توقيف ومحاكمة المستوطنين الذين يحاصرون منازل فلسطينيين في قُصرة

نددت فرنسا بـ"احتلال" مستوطنين لمنازل فلسطينيين في بلدة قُصرة في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة إسرائيل بتوقيفهم ومحاكمتهم.
     
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تدين فرنسا بأشد العبارات احتلال مستوطنين إسرائيليين لعدد من المنازل الفلسطينية الواقعة في قُصرة في الضفة الغربية، فضلا عن العنف المرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين وتدعو السلطات الإسرائيلية إلى توقيف الجناة ومحاكمتهم". 

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