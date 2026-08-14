الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كوشنر سيتوجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن خطة غزة

أخبار دولية
2026-08-14 | 09:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كوشنر سيتوجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن خطة غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كوشنر سيتوجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن خطة غزة

يزور جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، إسرائيل الأسبوع المقبل في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة لقطاع غزة رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة.
     
ومن المقرر أن يزور كوشنر ونيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لشؤون غزة في ما يسمى "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب لتنفيذ الاتفاق، كلا من إسرائيل ومصر الوسيط الرئيسي في الملف.
     
وتأتي الزيارة بعدما رفض نتانياهو علنا خطة من 15 نقطة أعلنها ملادينوف، وافقت بموجبها حركة حماس على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة قطاع غزة.
     
وقال مسؤول في "مجلس السلام" إن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء "محادثات بناءة" بشأن المضي قدما في خطة ترامب الأوسع للسلام، التي بدأت بإعلان وقف لإطلاق النار في تشرين الأول 2025، أدى إلى خفض وتيرة الضربات الإسرائيلية في غزة من دون أن يوقفها.
     
وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته، إن "الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان على الهدف النهائي، وهو أن تصبح حماس منزوعة السلاح".
     
وكان موقع أكسيوس أفاد في وقت سابق بأن كوشنر، صهر ترامب ووسيطه في الشرق الأوسط وروسيا، سيتوجه إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول الوضع في غزة.
     

أخبار دولية

سيتوجه

إسرائيل

لإجراء

محادثات

LBCI التالي
واشنطن تقول إن أولوية الحرب مع طهران باتت أسعار النفط لا البرنامج النووي
حريق غابات في كرواتيا يجبر الآلاف على الفرار ويصيب العشرات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:24

مسوؤل أميركيّ: كوشنر قد يتوجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات في شأن خطة غزة

LBCI
آخر الأخبار
16:15

أكسيوس عن مصادر: جاريد كوشنر يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن غزة

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-19

أكسيوس عن مصدر أميركي: ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران

LBCI
أخبار دولية
2026-08-03

متحدث باسم مكتب نتنياهو: إسرائيل أبلغت واشنطن بـ"مخاوفها" بشأن خطة غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:16

كاتس يدعو إلى تولي الشرطة بدل الجيش "حفظ النظام" في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
10:58

واشنطن تقول إن أولوية الحرب مع طهران باتت أسعار النفط لا البرنامج النووي

LBCI
أخبار دولية
09:40

حريق غابات في كرواتيا يجبر الآلاف على الفرار ويصيب العشرات

LBCI
أخبار دولية
07:40

بيونغ يانغ تندد بالمناورات العسكرية المرتقبة بين واشنطن وسيول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-05-14

هيئة بحرية بريطانية: احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات واقتيادها إلى مياه إيران

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-28

3 عمليات أمنيّة لمفرزة استقصاء جبل لبنان تسفر عن توقيف أربعة أشخاص وضبط مخدّرات وعملات مزيّفة

LBCI
أمن وقضاء
11:15

تدابير سير يومي السّبت والأحد 15 و16 الحالي في أماكن عدة من بيروت...

LBCI
أخبار دولية
2026-01-07

ترامب يشكك في وقوف أعضاء الناتو إلى جانب واشنطن "إذا احتجنا إليهم"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:35

فيليه سمك السول بالكافيار و"ميل فوي" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:41

السفير الأميركيّ في عين التينة

LBCI
أخبار دولية
00:10

نائب الرئيس الأميركيّ: نركّز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأميركيين على تحمّل أسعار النفط

LBCI
أخبار دولية
23:55

وزير الخزانة الأميركيّ: الإجراءات ضد إيران ستكون مزيجًا من العزلة الاقتصادية والحصار في المضيق

LBCI
أخبار دولية
13:45

وفدٌ أمنيّ عراقيّ رفيع في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف

LBCI
أمن وقضاء
13:38

خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية

LBCI
أخبار دولية
13:36

آلية المراقبة: تسريب أسماء دول ولا اتفاق

LBCI
أخبار دولية
13:30

بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:27

لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة

LBCI
حال الطقس
02:15

منخفض جويّ يؤثر على لبنان وأمطار متفرقة: تحذير من ارتفاع موج البحر

LBCI
أخبار دولية
13:30

بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض... تلال علي الطاهر تتحوّل إلى نقطة اشتباك محتملة

LBCI
اسرار
00:15

أسرار الصحف المحلية ١٤-٨-٢٠٢٦

LBCI
فنّ
04:30

"قلبي يفيض بالحب"... وائل كفوري يحتفل بمعمودية ابنته كلوڤي (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:14

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
03:34

“أوباما” و”الطّبلوج” في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
09:57

"كهرباء لبنان": إنذار عام بقطع التيار لا سيما عن القطاع العام وتفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More