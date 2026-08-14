حريق غابات في كرواتيا يجبر الآلاف على الفرار ويصيب العشرات

أصيب 40 شخصا على الأقل، عشرة منهم إصاباتهم خطرة، جراء حريق غابات كبير اندلع ليل الخميس إلى الجمعة وطال مناطق سكنية على الساحل الكرواتي، ما تسبب بأضرار جسيمة وأجبر أكثر من ألفي سائح ومقيم على إخلاء أماكن إقامتهم، على ما أفادت السلطات.



وقال رئيس جهاز الإطفاء الكرواتي سلافكو توكاكوفيتش صباح الجمعة إنه "أحد أسوأ الحرائق في تاريخ كرواتيا"، موضحا أن النيران دمّرت "ما بين 900 و1000 هكتار من الأراضي".



اندلع الحريق مساء في لوكفا روغوزنيتسا الساحلية، وقد أجّجته رياح عاتية، فالتهم في البداية غابات صنوبر ونباتات قبل أن يصل إلى منازل في هذه المنطقة السياحية. ثم امتد لكيلومترات إلى بلدات وقرى أخرى باتجاه أوميش.



ونُقل 40 شخصا إلى مستشفى سبليت، وفقا لما صرّح به مسؤولون في المستشفى خلال مؤتمر صحافي. وأُجلي أكثر من ألفي شخص إلى مركز استقبال تم إنشاؤه في قاعة رياضية في أوميش.



ونقلت وكالة أنباء هينا عن الطبيب يوسيب بانوفيتش قوله إنّ عشرة أشخاص من بين هؤلاء نُقلوا إلى العناية المركزة.



وشارك في إخماد الحريق ليلا نحو 300 عنصر إطفاء، لكن النيران كانت تتقدم بوتيرة أسرع من جهودهم، بحسب قائدهم.



وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الكرواتية في بيان إن مراكز إيواء عدة فُتحت في مدينتي سبليت وماكارسكا الساحليتين المجاورتين.