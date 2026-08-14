روسيا تقر بنقص إضافي في الوقود مع استهداف كييف مصافي النفط

أقرت السلطات الروسية الجمعة بأن بعض مناطق البلاد تواجه نقصا جديدا في إمدادات الوقود، مع تكثيف أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط في روسيا.



وتركز أوكرانيا ضرباتها بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ البعيدة المدى على مصافي النفط، سعيا لإضعاف قدرة روسيا على مواصلة الحرب.



وأوقفت روسيا تشغيل مصفاة نفط رئيسية في مدينة أورسك، على بُعد حوالى 1300 كيلومتر من خط الجبهة، لمدة ستة أشهر بعد أن تعرضت لهجوم هذا الأسبوع.



وقالت الحكومة الروسية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "لا تزال الأوضاع مُقلقة في عدة مناطق من البلاد في ما يتعلق بإمدادات الوقود لمحطات تقديم الخدمة".



وأضاف البيان أن شركات النفط "تتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة الإمدادات إلى المناطق الأكثر تأثرا".



وأوضح البيان أن الحكومة عقدت اجتماعا لمناقشة نقص الإمدادات، لافتا الى أن نائب رئيس الوزراء المسؤول عن قطاع الطاقة ألكسندر نوفاك أصدر أوامر بمراقبة أسعار الوقود.



وعانت الشركات والسائقون نقصا متكررا في إمدادات الوقود خلال الأشهر الأخيرة بسبب النزاع.