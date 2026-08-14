ستة قتلى بينهم اثنان من عناصر الأمن بهجوم حوثي على ميناء المخا في اليمن

قتل ستة أشخاص بينهم اثنان من عناصر الأمن في هجوم للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على ميناء المخا في غرب محافظة تعز اليمنية، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري وكالة فرانس برس الجمعة.



وقال المسؤول إن "الحوثيين أطلقوا خمسة صواريخ على سفينتين تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخا لتفريغ حمولتيهما، وحاليا النيران تلتهم السفينتين".