بريطانيا تندّد بتصريحات لنتانياهو وصف فيها المملكة المتحدة بأنها "جمهورية إسلامية"

ندّدت بريطانيا الجمعة بتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وصف فيها المملكة المتحدة بأنها "جمهورية إسلامية"، معتبرة ما صدر عنه "غير مقبول على الإطلاق".



جاء ذلك غداة تطرّق نتانياهو اليميني المتطرف خلال بودكاست عبر إذاعة الجيش الخميس إلى موقف بريطانيا من إسرائيل.



انطوت تصريحات نتانياهو على استعادة مواقف أطلقها سياسيون ومعلّقون من اليمين المتطرف في الغرب، اعتبروا فيها أن بعض المناطق في المملكة المتحدة تخضع للشريعة الإسلامية، مما أدى إلى اتهامهم بالإسلاموفوبيا.



وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية الجمعة "إن هذه التعليقات غير مقبولة على الإطلاق وقد أثرنا هذه المسألة مع الحكومة الإسرائيلية".



في المقابلة الإذاعية معه، تطرّق نتانياهو إلى الدعم القوي والمعلن الذي عبر عنه حفيد ونستون تشرشل لإسرائيل خلال حرب 1967 بين العرب والدولة العبرية.



وتساءل "هل يمكن أن تجد ذلك الآن؟".



وأضاف مبتسما "قال أحدهم ذات مرة إن أول جمهورية إسلامية تمتلك أسلحة نووية ستكون الجمهورية الإسلامية في بريطانيا. نحن نحرص على ألا تكون هناك جمهورية أخرى هنا في إيران".