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ترامب يقول إنه سيعلن "قريبا" مضيق هرمز أرضا أميركية

أخبار دولية
2026-08-14 | 16:18
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ترامب يقول إنه سيعلن &quot;قريبا&quot; مضيق هرمز أرضا أميركية
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ترامب يقول إنه سيعلن "قريبا" مضيق هرمز أرضا أميركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه سيعلن "قريبا" مضيق هرمز أرضا أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران.
     
وخلال تجمّع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكا "بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جدا، سأعلن قريبا جدا مضيق هرمز أرضا أميركية. هذا الأمر صحيح".
     
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 شباط تحت عناوين معلنة عدة أبرزها منع إيران من تطوير سلاح نووي وتدمير قدراتها العسكرية.
     
وردّت طهران باستهداف دول في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة، ما أثار اضطرابات في الأسواق ورفع أسعار المحروقات.
     
ويبدو النزاع بشأن السيطرة على مضيق هرمز في حالة مراوحة، إذ تمنع إيران عبور الجزء الأكبر من سفن الشحن، فيما تفرض البحرية الأميركية حصارا على الموانئ الإيرانية في محاولة لخنق اقتصادها.
     
وقال ترامب أمام حشد من أنصاره وعناصر الشرطة "نفرض الحصار. لا تعبر أي سفينة إلا إذا أردنا لها ذلك".

أخبار دولية

سيعلن

"قريبا"

أميركية

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